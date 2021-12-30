BCS Express умеренно-позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Digital Realty Trust Inc., говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Бизнес у компании высококонкурентный, но сейчас акции выглядят перекуплено, так как котировки выше консенсус-прогноза Уолл-стрит. REIT должны направлять на выплаты акционерам не менее 90% доходов, поэтому важным показателем выступают дивиденды. У Digital Realty они одни из самых высоких среди ближайших конкурентов", - пишет эксперт Павел Гаврилов.

Аналитик указывает на позитивные факторы:

- Стабильность: компания платит щедрые дивиденды и постоянно демонстрирует рост бизнеса, что делает ее весьма привлекательной в долгосрочной перспективе. Доходы диверсифицированы географически и на уровне клиентов, что уменьшает риски снижения маржи.

- Технологии: в мире цифровых технологий нужны дата-центры для хранения и обработки данных, спрос на них будет только увеличиваться, в первую очередь, со стороны облачных компаний.

- Экспансия: текущие площади и долгосрочные договора не позволяют быстро и мощно наращивать выручку. Одним из ключевых факторов роста является территориальная экспансия за счет ввода в эксплуатацию новых площадей или покупок других компаний.

Отмечает аналитик инвесткомпании и риски:

- Долги: у компании, как и большинства REIT, высокая долговая нагрузка. Ожидающееся повышение ставок в США в следующем году может негативно сказаться на акциях.

- Расходы: везде все растет, и это неудивительно, так как спрос на многие товары во время пандемии резко увеличился. Содержание бизнеса также будет дорожать, что может стать дополнительным сдерживающим фактором для роста прибыли.

- Конкуренты: конкуренция сильная, и в такой среде сложно рассчитывать на бурный подъем финансовых показателей, учитывая, что Digital Realty - не самый крупный игрок на рынке.

"Компания весьма интересна, в первую очередь, из-за дивидендов, а также работы в перспективном направлении - ЦОД.У Digital Realty есть перспективы, связанные с развитием технологий. С фундаментальной стороны акции нельзя назвать недооцененными. Но по сравнению с конкурентами они уже сейчас выглядят привлекательно. Однако с технической стороны вход в позицию прямо сейчас выглядит рискованным. Долгосрочная перспектива выглядит умеренно позитивно, но следует дождаться коррекции. До тех пор акции можно использовать для спекуляций или поместить в список ожидания", - рекомендует Гаврилов.

Digital Realty Trust - инвестиционный фонд недвижимости (REIT), инвестирующий в центры обработки данных, одну из самых перспективных отраслей.Digital Realty предоставляет компаниям свои помещения для размещения серверов, поэтому почти вся выручка формируется за счет арендной платы.

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