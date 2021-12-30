Рубль может ослабеть до 77 руб./$1 в начале 2022г - "Ингосстрах-Инвестиции"

Рубль может ослабеть до 77 руб./$1 в начале 2022г при введении новых финансовых санкций, отмечается в обзоре "Ингосстрах-Инвестиции".

"Доллар за текущую неделю немного ослаб - до 74,2 руб./$1 (+0,6). Цены на нефть при этом выросли почти на 4% (что предполагает укрепление рубля примерно на 1%), а индекс доллара изменился незначительно. Модельный курс на декабрь без учета санкций достиг 72,2 руб./$1. Таким образом, санкционная премия опять растет и составляет сейчас 2 руб. В случае введения финансовых санкций курс сместится к 77 руб./$1 в начале года", - пишут эксперты.

Аналитики "Ингосстрах-Инвестиции" продолжают позитивно оценивать ожидаемое движение валютного курса на горизонте года, ориентируясь на укрепление рубля до 68 руб./$1 осенью 2022г за счет ощутимого замедления инфляции при незначительном снижении цен на нефть и газ, а также ухода санкционной риторики в прошлое.

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