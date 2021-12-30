Рынок акций РФ утром топчется у 3750п по индексу Мосбиржи, металлурги не хотят падать на новостях ФАС

Москва. 30 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, индекс Мосбиржи топчется в районе 3750 пунктов; при этом акции металлургов, к которым ФАС выдвинула претензии в нарушении антимонопольного законодательства, не желают падать.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3749,74 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1590,32 пункта (+0,04%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,4%.

Доллар подрос до 74,27 руб./$1 (+0,28 рубля).

Вечером в среду стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ установила в действиях ММК, "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) и "Северстали" нарушение антимонопольного законодательства. Служба пришла к выводу, что с января 2021 года производители проката установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на территории страны. Следующее заседание по делу в отношении компаний ММК и "Северсталь" назначено на 20 января 2022 года, в отношении НМЛК - на 21 января.

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,8%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "НЛМК" (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, давление на настроения инвесторов оказывают новости о распространении штамма "Омикрон". Количество заражений во многих странах достигает рекордных уровней, однако правительства, пытаясь ограничить экономический ущерб, ослабляют правила изоляции, что усугубляет ситуацию.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов ожидает традиционного перед выходными сокращения "лонгов" по акциям. Рынок акций накануне просел, в четверг попытки роста также не нашли серьезной поддержки - это говорит о том, что нисходящий тренд по индексу МосБиржи остается в силе.

В последние месяцы российский рынок акций всегда снижался по пятницам вне зависимости от динамики фондовой Америки или нефти. Это связано с тем, что многие инвесторы сокращали длинные позиции перед выходными, опасаясь нарваться на мощный отрицательный "гэп" в понедельник в случае резкого обострения ситуации с Украиной. Сейчас особых рисков переноса "лонгов" через выходные нет. Начавшиеся контакты с США перед встречей Россия-США и Россия-НАТО привели к временной стабилизации политического фона, но все равно страхи присутствуют, и многие предпочтут увеличить в канун Нового года долю денег в портфелях.

ФАС заявила о наличии "100 томов" антимонопольного дела в отношении "Северстали", НЛМК и ММК по, якобы, необоснованному повышению цен на стальной прокат с начала уходящего года. Ведомство грозит металлургам огромными оборотными штрафами. Если ФАС доведет дело до суда, то нет никаких сомнений, что последний встанет на сторону государства. Доводы о том, что внутрироссийские цены на сталь выросли гораздо меньше мировых, вряд ли будут приняты всерьез. От новых покупок черных металлургов рекомендуется воздержаться как из-за высоких судебных рисков, так и в ожидании начала цикла снижения мировых цен на сталь, считает аналитик.

В целом в четверг ликвидность рынка может сильно сократиться, поскольку многие трейдеры уже не включат торговые терминалы. Вследствие этого волатильность торгов отдельными бумагами может быть высокой. Но если рынок не получит порцию нежданного позитива, то день закроется легким снижением, считает Антонов.

Как отмечает главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич, несмотря на достаточно низкие риски госпитализации при заражении "омикроном", есть опасения, что из-за его очень быстрого распространения отдельным странам и регионам все же придется вводить дополнительные карантинные ограничения для недопущения переполненности больниц, что окажет негативное влияние на их экономики.

В целом настроения на мировых площадках противоречивые. Из макроэкономических событий интерес представляют данные о заявках на пособие по безработице в США (16:30 МСК).

Большая часть инвесторов уже сформировали портфели на базе своих ожиданий относительно динамики рынка после Нового года, и маловероятным выглядит появление поводов для их пересмотра. В результате, в последний торговый день 2021 года ожидаются пониженные объемы торгов и стабилизации рынка на текущих уровнях, считает Зварич.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков полагает, что геополитика может сыграть в пользу российских акций.

Позитивом может стать новость о том, что на четверг запланированы переговоры президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена. Соответственно, шансы завершить последний торговый день года в "плюсе" все же имеются. Четверг является финальным торговым днем для многих мировых площадок. В еврозоне выйдет статистика по инфляции (ожидается, что базовая инфляция останется на уровне 2,1%), в США - традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, также выйдет Чикагский PMI, а закроет день отчет Baker Hughes по активным буровым.

В США индексы акций накануне изменились на 0,1-0,3%, обновили максимумы Dow Jones (+0,3%) и S&P 500 (+0,1%). В центре внимания трейдеров остаются сообщения, касающиеся нового штамма COVID-19 "омикрон", и на данный момент сложилось мнение, что распространение этого штамма не потребует введения жестких карантинных мер, способных ограничить как мобильность людей, так и коммерческую активность.

Тем временем, индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке в ноябре упал на 2,2% относительно предыдущего месяца после скачка на 7,5% в октябре, сообщила Национальная ассоциация риэлторов (NAR). Эксперты в среднем ожидали роста на 0,5%. Снижение индекса относительно ноября прошлого года составило 2,7%. Таким образом, падение ускорилось по сравнению с октябрьскими 1,4%.

В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), стагнируют Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне среды).

Нефть утром в четверг умеренно корректируется вниз после скачка накануне на данных Минэнерго США о большем, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в стране на прошлой неделе - нефть Brent локально поднималась выше $80 за баррель (максимум с ноября).

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК в четверг составила $78,96 за баррель (-0,3% и +0,4% в среду), февральская цена WTI - $76,32 за баррель (-0,3% и +0,8% накануне).

По данным Минэнерго, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,58 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,7 млн), запасы бензина - на 1,46 млн баррелей (ожидался рост на 0,9 млн), резервы дистиллятов сократились на 1,73 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,35 млн).

С начала года обе марки выросли в цене более чем на 50%, чего не наблюдалось более десятилетия, сообщает Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+6,1%), акции "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+2,5%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+2,4%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,1%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+1,8%).

Подешевели бумаги ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (-2,5%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 9,31 млрд рублей (из них 1,72 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,51 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 554,77 млн рублей на акции "Норникеля").