Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4760-4810п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4760-4810 пунктов, отмечается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"После очередного достижения исторического максимума S&P 500 несколько скорректировался. Движение индикатора RSI указывает на замедление "бычьего" тренда. Однако MACD по-прежнему указывает на сохранение активности покупательной. Ближайшее сопротивление находится у отметки 4850 пунктов, уровень поддержки - в районе 4600 пунктов. После очередного достижения исторического максимума S&P 500 несколько скорректировался. Движение индикатора RSI указывает на замедление "бычьего" тренда. Однако MACD по-прежнему указывает на сохранение покупательной активности инвесторов. Ближайшее сопротивление находится у отметки 4850 пунктов, уровень поддержки - в районе 4600 пунктов", - пишет аналитик.

Главным ньюсмейкером, по мнению экспертов, продолжает оставаться штамм коронавируса "омикрон". В последние недели в США и странах Европы средние показатели новых случаев инфицирования достигли рекордных значений. Однако международные исследования подтверждают, что заболевание, вызываемое вариантом "омикрон", протекает в более легкой форме и приводит к меньшему числу госпитализаций. Поскольку на фоне резкого роста заражений нагрузка на системы ПЦР-тестирования повышается, а предприятия испытывают нехватку персонала из-за вынужденных карантинов, регулятор CDC сократил рекомендованное время изоляции для ПЦР-положительных пациентов, у которых при этом отсутствуют симптомы, с десяти до пяти дней с последующим пятидневным ношением маски. В особенности в снижении сроков изоляции были заинтересованы авиакомпании, поскольку рейсы отменяют уже четыре дня подряд ввиду неукомплектованности экипажей из-за 10-дневных карантинов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

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