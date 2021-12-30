Рубль будет торговаться в диапазоне73,7-74,7 руб./$1 в четверг - "Альфа-Капитал"

Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,7-74,7 руб./$1 и на уровне 83,5-84,5 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".

"Курс российского рубля в среду, 29 декабря, снизился в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 73,99 руб. (+0,29 руб.), курс евро - 83,88 руб. (+0,54 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру четверга растет на 0,06% и составляет $79,28 за баррель. Данные от Минэнерго США по запасам поддержали сырьевых покупателей. На открытии торгов в четверг, 30 декабря, российский рубль отступает в парах с мировыми валютами. Российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 73,7-74,7 руб. в паре с долларом и на уровне 83,5-84,5 руб. в паре с европейской валютой", - отмечает старший трейдер Владислав Силаев.

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