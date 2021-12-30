Возможно ослабление рубля до 75 руб./$1 на торгах в четверг - "Алор Брокер"

Возможно ослабление рубля по отношению к доллару до уровня 75 руб./$1 в течение торговой сессии в четверг, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Рубль в среду ожидаемо ослаб как из-за окончания налогового периода, так и в результате начала хеджирования трейдерами рублевых позиций покупкой валюты. В четверг утром национальная валюта продолжает потери. Скорее всего, днем девальвация рубля продолжится, и пара доллар/рубль вполне может подойти к отметке 75 руб./$1", - полагает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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