Нефть продолжает расти

Dow Jones и S&P 500 завершили торги среды на рекордных максимумах, Nasdaq снизился. Фондовые индексы стран АТР не демонстрируют единой динамики в четверг. Нефтяные котировки продолжают умеренный рост утром в четверг.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 незначительно выросли по итогам торгов в среду, и этого оказалось достаточно, чтобы они достигли очередных рекордов.

Nasdaq Composite завершил сессию в минусе при низкой активности торгов в межпраздничный период.

В центре внимания трейдеров остаются сообщения, касающиеся нового штамма COVID-19 "омикрон", и на данный момент сложилось мнение, что распространение этого штамма не потребует введения жестких карантинных мер, способных ограничить как мобильность людей, так и коммерческую активность, отмечает The Wall Street Journal.

"В рынок закладывается тот факт, что "омикрон" является более мягким штаммом коронавируса, хотя и передается легче", - отмечает аналитик Oanda Джеффри Хэлли.

"Рыночная активность сейчас достаточно низкая из-за праздников, и инвесторы надеются, что глобальный экономический рост столкнется лишь с небольшим препятствием", - приводит слова эксперта Market Watch.

Статданные, опубликованные в среду, показали рост дефицита внешней торговли товарами в Штатах в ноябре на 17,5%, до рекордных $97,8 млрд. В октябре дефицит составил $83,2 млрд.

Объем американского экспорта товаров в прошлом месяце сократился на 2,1%, до $154,7 млрд, импорта - вырос на 4,7%, до $252,4 млрд.

Тем временем, индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в ноябре упал на 2,2% относительно предыдущего месяца после скачка на 7,5% в октябре, сообщила Национальная ассоциация риэлторов (NAR). Эксперты в среднем ожидали роста на 0,5%.

Снижение индекса относительно ноября прошлого года составило 2,7%. Таким образом, падение ускорилось по сравнению с октябрьскими 1,4%.

Бумаги Tesla (SPB: TSLA) Inc. подешевели на 0,2%. Глава компании Илон Маск во вторник продал очередную порцию акций Tesla - на $1 млрд. С учетом предыдущих продаж Маск реализовал на рынке 10% своей доли Tesla, как и обещал участникам инициированного им в Twitter (SPB: TWTR) опроса.

Стоимость акций Victoria's Secret & Co. подскочила на 12,2%. Компания, владеющая одноименным брендом нижнего белья, подтвердила прогнозы прибыли и выручки на текущий квартал, а также объявила о планах выкупа акций на сумму $250 млн.

Цена бумаг авиакомпании Alaska Air Group (SPB: ALK) Inc., объявившей о 20%-ном сокращении числа рейсов из Сиэттла из-за неблагоприятной погоды, а также нехватки персонала, вызванной COVID-19, упала на 1,4%.

Акции American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. подешевели на 2,6%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. - на 1,9%, Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. - на 1,2%.

Стоимость бумаг финкомпании Medallion Financial Corp. упала на 21%. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинение компании и ее главному операционному директору Эндрю Мурштейну в участии в мошеннических схемах с целью подъема стоимости акций Medallion.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду поднялся на 90,42 пункта (0,25%) и составил 36488,63 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 6,71 пункта (0,14%) - до 4793,06 пункта.

Nasdaq Composite потерял 15,51 пункта (0,1%) и составил 15766,22 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются без единой динамики в ходе торгов в четверг, несмотря на рост американских индексов до рекордных значений накануне.

Тем временем в центре внимания трейдеров остается ситуация с распространением коронавируса.

Количество новых заражений в США достигло в среднем 265 тыс. в день, что главным образом связано с появлением штамма "омикрон", пишет MarketWatch.

Тем временем британские медицинские службы за среду выявили самое высокое с начала пандемии в стране суточное количество заболеваний COVID-19 - 183 037 случаев заражения, сообщил телеканал Sky News. Рекордное число новых случаев заражения COVID-19 накануне также было зарегистрировано в Италии - 98 тыс. 30, что на 25% больше, чем за предыдущий день, сообщило агентство Associated Press.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:34 МСК снизился на 0,13%.

В число лидеров падения котировок входят акции Konami Holdings Corp. (-2,3%), Odakyu Electric Railway Co. Ltd. (-2,24%) и Keisei Electric Railway Co. Ltd. (-2,05%).

Бумаги автопроизводителя Toyota Motor Corp. прибавляют в цене 0,1%, тогда как акции Honda Motor Co. Ltd. дешевеют на 0,2%.

Акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing опускаются на 0,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК вырос на 0,52%, гонконгский Hang Seng потерял 0,35%.

На гонконгской бирже бумаги интернет-компании Tencent Holdings Ltd. дешевеют на 0,2%, тогда как Meituan - растут на 0,2%.

Акции производителя электроники Techtronic Industries Co. Ltd. дорожают на 1,25%. Цена бумаг автопроизводителей Geely Automobile Holdings Ltd. и BYD Co. Ltd. уменьшается на 1,9% и 0,8% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:42 МСК снизился на 0,42%.

Розничные продажи в Южной Корее увеличились на 4,6% в годовом выражении в ноябре 2021 года, свидетельствуют официальные статданные. Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 7,4% месяцем ранее. Между тем подъем был отмечен десятый месяц подряд. В помесячном выражении розничные продажи в ноябре снизились на 1,9% после роста на 0,2% месяцем ранее.

Промпроизводство в стране в минувшем месяце выросло на 5,9% в годовом выражении при среднем прогнозе аналитиков на уровне 3,2%, пишет Trading Economics. Месяцем ранее промпроизводство увеличилось на 4,5%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,25%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,05%.

Бумаги крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. подорожали на 0,85% и 0,75% соответственно.

Нефтяные котировки продолжают умеренный рост утром в четверг благодаря данным о большем, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 МСК составляет $79,39 за баррель, что на $0,16 (0,2%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты выросли в цене на $0,29 (0,4%) - до $79,23 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $76,74 за баррель, поднявшись на $0,18 (0,24%) по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии. К закрытию торгов накануне стоимость этих контрактов выросла на $0,58 (0,8%) и составила $76,56 за баррель.

В ходе торгов накануне цена нефти достигала максимальных значений с конца ноября. А с начала года обе марки выросли в цене более чем на 50%, чего не наблюдалось более десятилетия, сообщает Trading Economics.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,58 млн баррелей, тогда как опрошенные агентством Bloomberg эксперты ожидали сокращения на 2,7 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 1,46 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,73 млн баррелей.

"Мы увидели, как спрос на бензин подскочил на прошлой неделе, а снижение запасов других нефтепродуктов также оказало поддержку, - сказал старший аналитик PRICE Futures Group Фил Флинн. - Отчет выглядел так, как будто на дворе не Рождество, а День независимости".

Кроме того, инвесторы все больше делают ставку на то, что правительства не будут вводить новые меры ограничения передвижений на фоне новых свидетельств, что штамм коронавируса "омикрон" менее опасен, чем предыдущие варианты.

"Кажется, опасения сокращения спроса из-за "омикрона" были чрезмерными", - приводит слова Флинна MarketWatch.

Внимание рынка теперь переключается на заседание ОПЕК+, которое состоится 4 января. На этой встрече представители нефтедобывающих государств будут обсуждать планы увеличения добычи на запланированные 400 тыс. баррелей в сутки в феврале.