"Финам" снизил рекомендацию по БПИФ "Дивидендные Аристократы США" до "держать"

Аналитики "Финама" понизили рекомендацию по Биржевому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов "Дивидендные Аристократы США" с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость при этом была повышена экспертами с 11,76 рубля до 12,25 рубля на горизонте года.

"С момента нашей рекомендации "покупать" от 4 марта 2021 года БПИФ "Дивидендные аристократы США" вырос на 17,9% и превысил нашу целевую цену в 11,76 рубля. Мы полагаем, что в следующем году дивидендные акции будут менее актуальны из-за ожидаемого ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС, которое увеличит привлекательность облигаций. Кроме того, в 2022 году мы ожидаем более скромный рост от рынка США в целом. В связи с этим, на наш взгляд, сейчас сложилась удачная ситуация для фиксации прибыли в БПИФ", - указывает аналитик инвесткомпании Сергей Кауфман.

БПИФ "Дивидендные аристократы США" - биржевой паевой инвестиционный фонд, который инвестирует в акции дивидендных американских компаний. Для этого фонд покупает паи ETF Schwab U.S. Dividend Equity, который повторяет индекс Dow Jones U.S. Dividend 100.

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