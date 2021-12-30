Внешние факторы в четверг находятся скорее на стороне покупателей акций РФ - BCS Express

Внешние факторы в четверг находятся скорее на стороне покупателей, но активность на российском рынке акций будет невысокой, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Активность участников рынка акций в четверг может быть невысокой в преддверии удлиненных выходных. Внешние факторы скорее на стороне покупателей. Создается благоприятная обстановка для роста нефтегазового сектора. В то же время отметим, что последние десять недель по пятницам перед выходными индекс Мосбиржи в течение основной сессии непременно снижался. Я не помню такой устойчивой серии в последние годы. Допускаю, что это просто совпадение, но, возможно, есть в такой динамике и некоторый смысл. Перед неторговым периодом участники рынка стараются закрыть спекулятивные длинные позиции, снизив риски, - пишет Карпунин в комментарии. - С другой стороны, в самые ближайшие новогодние дни вряд ли стоить ожидать важных геополитических событий, способных повлиять на рынки. Назначенные на четверг переговоры Владимира Путина и Джо Байдена, скорее всего, станут подготовкой к запланированным на начало следующего года переговорам, целью которых будет снижение напряженности по ситуации вокруг Украины. Эта тема вновь выйдет на первый план ближе к 10 января. Поэтому по индексу Мосбиржи можно предположить закрытие года около текущих уровней".

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