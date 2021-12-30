Потенциал дальнейшего роста котировок нефти ограничен - BCS Express

Потенциал дальнейшего роста котировок нефти марки Brent в настоящее время выглядит ограниченным, считают эксперты BCS Express.

"Фьючерсы на нефть марки Brent в среду торговались выше $79 за баррель, в моменте достигая отметки $80. В четверг утром котировки колеблются в районе отметки $79,5 за баррель. Потенциал для дальнейшего роста выглядит ограниченным, в то время как перспективы профицита в I квартале 2022 года располагают к снижению. Краткосрочные настроения остаются нестабильными, поскольку пандемия коронавируса продолжает набирать обороты и сложно предсказать, как будут реагировать на нее в будущем правительства разных стран", - отмечают аналитики инвестиционной компании.

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