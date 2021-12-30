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30 декабря 2021 года 08:47

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 30 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала; стабильной ситуации на рынке также будет способствовать отсутствие новых сообщений на геополитическую тематику, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 незначительно выросли по итогам торгов в среду, и этого оказалось достаточно, чтобы они достигли очередных рекордов. Nasdaq Composite завершил сессию в минусе при низкой активности торгов в межпраздничный период. В центре внимания трейдеров остаются сообщения, касающиеся нового штамма COVID-19 "омикрон", и на данный момент сложилось мнение, что распространение этого штамма не потребует введения жестких карантинных мер, способных ограничить как мобильность людей, так и коммерческую активность.

Тем временем, индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке в ноябре упал на 2,2% относительно предыдущего месяца после скачка на 7,5% в октябре, сообщила Национальная ассоциация риэлторов (NAR). Эксперты в среднем ожидали роста на 0,5%. Снижение индекса относительно ноября прошлого года составило 2,7%. Таким образом, падение ускорилось по сравнению с октябрьскими 1,4%.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг утром демонстрируют смешанную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 0,24%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,12%, южнокорейский Kospi - на 0,44%, в то время как китайский CSI 300 растет на 1,05%, а гонконгский Hang Seng - на 0,3%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,06% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о возможной отрицательной коррекции на фондовом рынке США в четверг.

В свою очередь цены на нефть в ходе утренних торгов 30 декабря продолжают умеренно повышаться. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:30 мск составила $79,55 за баррель, что на 0,4% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $76,84 за баррель, прибавив 0,37% по отношению к закрытию 29 декабря.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 14,309 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,519 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 декабря вырос на 0,14% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,36 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,16%, поднявшись до 736,37 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Транснефть-001Р-13" (+1,77%), "ГТЛК-001Р-14" (+0,71%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,48%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-002Р-01" (-0,66%), "Сбербанк-001Р-SBER32" (-0,29%) и "Роснефть-002Р-04" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Инкаб" (Пермь, производитель кабельной продукции) разместило выпуск дебютных 3-летних облигаций серии БО-01 на 785 млн рублей по ставке 13,5% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 1,5 года в размере 14,2% годовых. Номинальный объем выпуска - 1 млрд рублей. Сбор заявок на облигации проходил с 21 по 27 декабря.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 36-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 14,75% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 20 апреля 2018 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

ПАО "Группа компаний "Самолет" (MOEX: SMLT) приобрело в рамках оферты 400 тыс. облигаций серии БО-П04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 80% выпуска. Размещение 10-летнего выпуска облигаций на 500 млн рублей прошло в декабре 2018 года по ставке 12% годовых. Ставка текущего купона - 10,5% годовых. Купоны квартальные.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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