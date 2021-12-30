Рубль в четверг утром слегка меняется к доллару и евро на фоне неоднозначных внешних сигналов

Москва. 30 декабря. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в четверг незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,94 - 74,21 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,06 руб./$1 (+6,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 83,9775 руб./EUR1 (+9,75 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 8,1 коп. к уровню закрытия 29 декабря, до 78,52 рубля.

Доллар при этом оказался на 40,86 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 77,35 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов 30 декабря на фоне неоднозначных внешних сигналов. Поддержку нацвалюте оказывает рост нефтяных котировок. При этом сдерживающим фактором является низкая активность инвесторов, а также их некоторые опасения по покупке рисковых активов накануне новогодних праздников.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $79,46 за баррель, что на 0,29% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $76,8 за баррель, что на 0,31% выше цены на закрытие рынка 29 декабря.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 0,39%, китайский CSI300 растет на 1,03%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 находится вблизи уровня закрытия предыдущего дня.

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 незначительно выросли по итогам торгов в среду, и этого оказалось достаточно, чтобы они достигли очередных рекордов. Nasdaq завершил сессию в минусе при низкой активности торгов в межпраздничный период.

В центре внимания трейдеров остаются сообщения, касающиеся нового штамма COVID-19 "омикрон", и на данный момент сложилось мнение, что распространение этого штамма не потребует введения жестких карантинных мер, способных ограничить как мобильность людей, так и коммерческую активность.

Статданные, опубликованные в среду, показали рост дефицита внешней торговли товарами в Штатах в ноябре на 17,5%, до рекордных $97,8 млрд. В октябре дефицит составил $83,2 млрд. Объем американского экспорта товаров в прошлом месяце сократился на 2,1%, до $154,7 млрд, импорта - вырос на 4,7%, до $252,4 млрд.