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29 декабря 2021 года 19:45

Рубль вечером заметно усилил темпы снижения к доллару и евро на закрытии позиций перед длительными новогодними праздниками

Москва. 29 декабря. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в среду вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне закрытия позиций перед длительными новогодними праздниками.

Курс доллара США составил 74,19 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 47,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,18 руб./EUR1, подорожав на 83,75 копейки. При этом евро торговался выше 84 руб./EUR1 впервые с 7 декабря. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 63,68 копейки - до 78,68 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах, при этом скачок рубля вниз наблюдался одновременно с началом американской сессии. Участники торгов закрывают позиции перед длительными новогодними каникулами. Рубль при этом уже не получает поддержку со стороны спроса на рублевую ликвидность от компаний-экспортеров, так как ранее они уже завершили перечисление в бюджет последних налоговых выплат декабря.

Между тем, глобальные инвесторы продолжают активно следить за ситуацией с распространением коронавируса в мире. Несмотря на то, что COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, нанося особенно сильный ущерб авиа и туристическим компаниям, они полагают, что мировая экономика сможет с этим справиться.

Статданные, опубликованные в среду, показали рост дефицита внешней торговли товарами в Штатах в ноябре на 17,5%, до рекордных $97,8 млрд. В октябре дефицит составил $83,2%. Объем американского экспорта товаров в прошлом месяце сократился на 2,1%, до $154,7 млрд, импорта - вырос на 4,7%, до $252,4 млрд.

Тем временем, индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в ноябре упал на 2,2% относительно предыдущего месяца после скачка на 7,5% в октябре, сообщила Национальная ассоциация риэлторов (NAR). Эксперты в среднем ожидали роста на 0,5%.

Снижение индекса относительно ноября прошлого года составило 2,7%. Таким образом, падение ускорилось по сравнению с октябрьскими 1,4%.

США очень ждут дискуссий с РФ на запланированных на 10 января переговорах по стратегической стабильности, однако Вашингтон не хотел бы вести обсуждение своих союзников без их ведома, заявил во вторник представитель Госдепа США Нед Прайс. Он выразил уверенность, что в ходе обсуждений у сторон будут как сферы, где они придут к соглашению, так и сферы, где будут разногласия.

Прайс напомнил, что подход США в ситуации вокруг Украины остается последовательным - "сдерживание и дипломатия" в отношении РФ, которую ждут серьезные последствия в случае враждебных действий против Украины. Он добавил, что по-видимому, Госдеп в ближайшие дни еще обнародует дополнительные детали готовящихся переговоров РФ и США.

Российско-американские межведомственные консультации по гарантиям безопасности запланированы на 10 января в Женеве, ранее сообщили "Интерфаксу" в МИД России. "Переговоры намечены на 10 января", - заявили на Смоленской площади.

Переговоры американских и российских представителей по контролю над вооружениями и украинской проблеме состоятся 10 января, в свою очередь, сообщил журналистам на условиях анонимности представитель Совета национальной безопасности США. По словам чиновника, решения по Украине без ее участия приниматься не будут.

Представитель Совета национальной безопасности между тем сообщил, что на 12 января запланирована встреча в рамках Совета Россия-НАТО, а на 13 января - более широкая региональная встреча, в которой должны принять участие Москва, Вашингтон и несколько европейских стран.

Россия в середине декабря выдвинула предложения о гарантиях обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах - Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации североатлантического договора.

Цены на нефть растут в среду после публикации данных министерства энергетики США, показавших более существенное, чем ожидалось, снижение запасов топлива в стране.

При этом цены на нефть по итогам текущего года могут вырасти более чем на 50%, что станет самым высоким показателем более чем за десятилетие.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК увеличилась на 1,13% - до $79,83 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 1,45% - до $77,08 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,58 млн баррелей - до 420 млн баррелей, свидетельствует еженедельный доклад Минэнерго. Товарные запасы бензина снизились на 1,46 млн баррелей и составили 222,66 млн баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 1,73 млн баррелей, до 122,43 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали сокращения резервов нефти на 2,7 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 900 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 350 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе увеличились на 1,055 млн баррелей, до 34,279 млн баррелей.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, рубль дешевеет к доллару и евро вечером в среду, в то время как валюты развивающихся стран демонстрируют относительно доллара разнонаправленную динамику. "Значительно выделяется лишь турецкая лира, к которой доллар дорожает более чем на 6%, однако волатильность этой пары в последнее время стала уже привычным явлением. В предпраздничные дни торги проходят относительно спокойно. Несмотря на сообщения о новых рекордах по количеству заражений в США, значительного ухода от риска не наблюдается. Индекс S&P 500 находится недалеко от недавно обновленного исторического максимума, хотя в среду и не продолжает рост, в то время как индекс VIX находится ниже 18 пунктов. В геополитической повестке также без особых изменений. Цены на нефть в среду немного снижаются, однако с учетом накопленного за последние дни роста могут продолжать оказывать поддержку российской валюте. Из предстоящих событий можно упомянуть запланированную на сегодняшний вечер публикацию Росстатом предварительных данных по инфляции РФ за декабрь", - отмечает Беспалов.

"...Национальная валюта чувствует себя слабо, несмотря на стабилизацию рынка энергоносителей чуть ниже 80 долларов по нефти марки Brent. Сказывается потеря рублем поддержки со стороны экспортеров, а также снижение активности инвесторов. При этом с фундаментальной точки зрения в текущий момент не наблюдается поводов для ослабления рубля. Более того, относительно текущих уровней в ценах на нефть у национальной валюты есть определенный потенциал для роста, который может реализоваться уже в начале следующего года, что приведет к отступлению пары "доллар-рубль" ниже 73 руб./$1" - говорит главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 30 декабря на 15,55 копейки, до 73,6514 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,54 копейки, до 83,204 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 18,5 копейки по отношению ко вторнику и составил 73,736 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК повысился на 20,66 копейки и составил 73,8233 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 515,584 млн, из которых $983,621 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 531,963 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 8,52 копейки, понизившись до 83,1915 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, к 19:00 МСК подрос на 3,01 копейки и составил 83,3878 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR728,504 млн, из которых EUR227,164 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR501,34 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно повысились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 9,02% годовых. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 7 б.п. - 8,55% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 8,73% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев прибавили также по 1 б.п. каждая - до 9,51% и 9,67% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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