Перспективы акций МТС самые привлекательные в секторе телекомов в 2022г - BCS Express

Перспективы акций "МТС" самые привлекательные в секторе телекоммуникаций в 2022г, говорится в аналитическом материале BCS Express

По мнению экспертов инвесткомпании, в 2022г отрасль может выглядеть лучше, чем в 2021г. Цикл роста процентных ставок близится к завершению, а при развороте в политике ЦБ РФ сектор получит стимул к росту одним из первых.

"Наиболее интересной акцией в секторе в 2022г выступает "МТС". У компании большие планы, включая IPO МТС Банка, возможную продажу башенного бизнеса и принятие новой дивидендной политики. Конкретики по дивидендам на следующий год сейчас нет, однако менеджмент "МТС" дал понять, что осознает важность дивидендов для инвесторов. Сильного сокращения выплат не ожидается. Даже в условиях ожидаемого роста инвестиционной активности дивдоходность компании должна остаться выше среднерыночных уровней", - отмечают аналитики BCS Express.

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