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29 декабря 2021 года 16:55

Перспективы акций МТС самые привлекательные в секторе телекомов в 2022г - BCS Express

Перспективы акций "МТС" самые привлекательные в секторе телекоммуникаций в 2022г, говорится в аналитическом материале BCS Express

По мнению экспертов инвесткомпании, в 2022г отрасль может выглядеть лучше, чем в 2021г. Цикл роста процентных ставок близится к завершению, а при развороте в политике ЦБ РФ сектор получит стимул к росту одним из первых.

"Наиболее интересной акцией в секторе в 2022г выступает "МТС". У компании большие планы, включая IPO МТС Банка, возможную продажу башенного бизнеса и принятие новой дивидендной политики. Конкретики по дивидендам на следующий год сейчас нет, однако менеджмент "МТС" дал понять, что осознает важность дивидендов для инвесторов. Сильного сокращения выплат не ожидается. Даже в условиях ожидаемого роста инвестиционной активности дивдоходность компании должна остаться выше среднерыночных уровней", - отмечают аналитики BCS Express.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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