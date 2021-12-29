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29 декабря 2021 года 16:21
Яндекс и HeadHunter могут стать фаворитами в IT-секторе в 2022г - BCS Express
"Яндекс" и HeadHunter могут стать фаворитами в IT-секторе в 2022г, полагают аналитики BCS Express Дмитрий Пучкарев и Павел Гаврилов. IT-сектор по итогам 2022г показал один из худших результатов среди отраслевых индексов, отмечается в комментарии аналитиков. В основном это связано с коррекцией в акциях "Яндекса" - их доля в индексе составляет 78,6%. При этом в целом отрасль также выглядела слабо. Это обусловлено общим снижением спроса к IT-сектору, особенно в США. Исключением стали лишь акции HeadHunter благодаря сильному росту финансовых показателей. "Лидерами в следующем году могут стать акции "Яндекса" и HeadHunter, - полагают Пучкарев и Гаврилов. - У "Яндекса" широко диверсифицированный портфель активов, высокие темпы роста бизнеса. Недавно компания начала активно развиваться в сегменте e-commerce, который в перспективе может стать сильным драйвером роста группы. Отличные результаты по итогам 9 месяцев 2021г демонстрируют направления Такси и фуд-тех. HeadHunter в 2021г сильно улучшил финансовые результаты за счет восстановления рынка после острой фазы "коронакризиса", а также активности на M&A рынке - компания приобрела сервисы "Зарплата.ру" и Skillaz. Дополнительную поддержку бумагам оказывает buyback". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-IT-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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