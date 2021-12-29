Рубль днем почти не меняется к доллару и евро на фоне низкой активности рынка перед новогодними праздниками

Москва. 29 декабря. Доллар слегка подрастает, евро столь же незначительно слабеет на "Московской бирже" в среду днем, рубль не меняется к бивалютной корзине на фоне низкой активности рынка перед новогодними праздниками.

Курс доллара США составил 73,73 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,32 руб./EUR1, подешевев на 1,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась всего на 0,04 копейки - до 78,048 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 30 декабря на 15,55 копейки, до 73,6514 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,54 копейки, до 83,204 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к доллару и евро на дневных торгах в условиях низкой активности игроков перед длительными новогодними праздниками. Между тем, глобальные инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса в мире, однако, несмотря на то, что COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, нанося особенно сильный ущерб авиа и туристическим компаниям, они полагают, что мировая экономика сможет с этим справиться.

В Китае во вторник было зарегистрировано 209 случаев заражения COVID-19, что стало максимальным суточным уровнем с марта прошлого года. И несмотря на то, что этот показатель очень мал по сравнению с уровнем заболеваемости в Европе и США, проводящие политику нулевой терпимости к COVID-19 власти Китая приняли решение ввести локдаун в северных провинциях страны.

США очень ждут дискуссий с РФ на запланированных на 10 января переговорах по стратегической стабильности, однако Вашингтон не хотел бы вести обсуждение своих союзников без их ведома, заявил во вторник представитель Госдепа США Нед Прайс. Он выразил уверенность, что в ходе обсуждений у сторон будут как сферы, где они придут к соглашению, так и сферы, где будут разногласия.

Прайс напомнил, что подход США в ситуации вокруг Украины остается последовательным - "сдерживание и дипломатия" в отношении РФ, которую ждут серьезные последствия в случае враждебных действий против Украины. Он добавил, что по-видимому, Госдеп в ближайшие дни еще обнародует дополнительные детали готовящихся переговоров РФ и США.

Российско-американские межведомственные консультации по гарантиям безопасности запланированы на 10 января в Женеве, ранее сообщили "Интерфаксу" в МИД России. "Переговоры намечены на 10 января", - заявили на Смоленской площади.

Переговоры американских и российских представителей по контролю над вооружениями и украинской проблеме состоятся 10 января, в свою очередь, сообщил журналистам на условиях анонимности представитель Совета национальной безопасности США. По словам чиновника, решения по Украине без ее участия приниматься не будут.

Представитель Совета национальной безопасности между тем сообщил, что на 12 января запланирована встреча в рамках Совета Россия-НАТО, а на 13 января - более широкая региональная встреча, в которой должны принять участие Москва, Вашингтон и несколько европейских стран.

Россия в середине декабря выдвинула предложения о гарантиях обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах - Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации североатлантического договора.

"В преддверии новогодних праздников ни умеренное снижение геополитического напряжения, ни существенный рост цен на нефть не влияют существенно на рубль. В результате окончание налогового периода привело во вторник к ослаблению рубля. Сегодня курс пары "доллар-рубль" почти не меняется, курсы других валют EM движутся разнонаправленно. Мы продолжаем ожидать, что на малоактивном рынке последнюю неделю 2021 года курс пары "доллар-рубль" проведет в диапазоне 73-74 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Накануне торги на "Мосбирже" открылись укреплением по рублю. С европейской сессии он оказался под давлением и на вечерней сессии усилил темпы снижения к иностранным валютам на фоне низкой активности трейдеров перед новогодними праздниками и окончанием налогового периода. В ходе торгов в Нью-Йорке курс доллара восстановился до 73,88 рубля. Российский валютный рынок проигнорировал подорожание нефти до $79,80 за баррель. Рынки остаются рискованными в конце года на фоне пониженных объемов, вирусных проблем, снижения американских фондовых индексов, а также опасений повышения ставки ФРС. Ожидаю, что последнюю неделю 2021 года курс пары "доллар-рубль" сохранит боковое движение в диапазоне 73,2-74,2 руб./$1. На его дальнейшую динамику могут оказать влияние итоги переговоров России, США и НАТО 10-12 января", - говорит аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов.

Цены на нефть эталонных марок немного снижаются в ходе торгов в среду. В центре внимания трейдеров находятся официальные данные о запасах энергоносителей в США. Минэнерго страны опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в 18:30 МСК.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали, что запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 3,09 млн баррелей. На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, запасы увеличились на 1,594 млн баррелей.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК уменьшилась на 0,35% - до $78,66 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,58% - до $75,54 за баррель.

При этом цены на нефть остаются вблизи максимумов за месяц на фоне устойчивого аппетита к риску. По итогам текущего года котировки могут вырасти более чем на 50%, что станет самым высоким показателем более чем за десятилетие.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно повысились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 9,02% годовых. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 7 б.п. - 8,55% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 8,73% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев прибавили также по 1 б.п. каждая - до 9,51% и 9,67% годовых соответственно.