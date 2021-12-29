Инвестбанк Синара негативно оценивает долгосрочные перспективы акций Tesla

Инвестиционный банк Синара негативно оценивает долгосрочные перспективы акций Tesla, оценивая потенциал снижения их котировок в 38% с текущих уровней, отмечается в обзоре.

Эксперты Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина напоминают, что в ноябре Илон Маск объявил о намерении продать до одной десятой своей доли в компании (~17 млн акций). С тех пор основатель Tesla реализовал на рынке 15,7 млн бумаг (около 92% от заявленного максимума),то есть может продать еще 1,3 млн акций. В результате сделки с опционами и с учетом всех осуществленных продаж акций доля Маска в Tesla увеличилась с 170,5 млн до более 177 млн акций.

"Мы не исключаем варианта, что спустя некоторое время глава Tesla начнет вновь продавать бумаги компании. Основной акционер не объяснил инвесторам причины продажи, которые, возможно, заключались в том, что он не находил фундаментальных оснований для столь высокой оценки компании. Мы считаем новость позитивной для котировок Tesla в краткосрочной перспективе, так как планируемый объем продажи акций основателем практически выполнен. Однако в долгосрочной перспективе сохраняем негативный взгляд на компанию. Согласно нашей DCF-модели, справедливая стоимость Tesla составляет $670 за акцию, что предполагает 38%-ный потенциал снижения с текущих ценовых уровней", - отмечают аналитики инвестбанка.

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