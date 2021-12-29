Акции ОГК-2, Энел Россия и Ленэнерго могут стать лидерами энергетического сектора в 2022г - BCS Express

Акции "ОГК-2", "Энел Россия" и "Россети Ленэнерго" ("префы") могут стать лидерами энергетического сектора в 2022г, считают аналитики BCS Express.

"Энергетики в 2021г показали худший результат по сравнению с другими отраслевыми индексами. При этом с точки зрения динамики операционных и финансовых результатов показатели большинства компаний улучшились к уровням 2020г. Многие представители сектора по итогам года способны предложить около 8-11% дивидендной доходности", - указывают эксперты Дмитрий Пучкарев и Павел Гаврилов.

К наиболее интересным акциям в секторе на 2022г они отнесли "ОГК-2", "Энел Россия", "Россети Ленэнерго" (ап).

Аналитики отмечают, что в кейсе "ОГК-2" важны ожидаемые крупные дивиденды по итогам 2021г, дивдоходность может составить 11-13%. В перспективе высокие выплаты по акциям должны сохраниться. В 2021г. "ОГК-2" проходит пик поступлений платежей в рамках программы ДПМ, однако они будут выбывать плавно до 2025г и должны компенсироваться ростом цен на мощность в результате КОМ. Таким образом, дивдоходность бумаг в ближайшие годы должна остаться высокой.

"Привилегированные акции "Ленэнерго" также интересны с прицелом на дивиденды, - полагают Пучкарев и Гаврилов. - Выплаты по "префам" регламентированы уставом, поэтому вероятность отказа от дивидендов низкая. По итогам 2021г ожидаемая дивидендная доходность 11-13%".

На взгляд стратегов инвесткомпании, бумаги "Энел Россия" привлекательны в свете роста спроса на экологичную энергию. Сейчас компания реализует масштабную инвестпрограмму по строительству ВЭС. В перспективе акции также интересны из-за ожидаемых высоких дивидендов в 2023г - этот момент может постепенно закладываться в котировки уже в 2022 г, подчеркивается в комментарии.

"Стоит также обратить внимание на акции "Интер РАО", - рекомендуют эксперты BCS Express. - Компания остается одной из наиболее дешевых бумаг в секторе. Потенциальными триггерами к росту в 2022г могли бы стать анонсы M&A сделок, планы по увеличению payout ratio. При этом в отсутствие позитивных драйверов к переоценке бумаги могут оставаться дешевыми довольно долго".

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