.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром просел вслед за Азией, лидирует в откате "Магнит" после отсечки дивидендов
.
ГЛАВНОЕ
В декабре инфляция замедлилась до 0,8%, за год разогналась до 8,4%
В декабре инфляция составила 0,82% после 0,96% в ноябре, сообщил Росстат. За 2021 год цены выросли на 8,39%. Годовая инфляция оказалась максимальной с 2015 года
 
Глобальный рынок газа еще недостаточно развит для "газовой ОПЕК"
Игроки мирового газового рынка далеки от создания глобального рыночного регулятора, аналогичного ОПЕК. Как полагает вице-премьер РФ Александр Новак, газовый рынок пока не созрел до этого. В интервью РБК он сообщил, что "переговоров на этот счет...
 
Россиян, сдающих квартиры туристам, обяжут платить налоги
Законопроект о легализации туристского жилья, то есть квартир, апартаментов, домов и иных средств размещения, которые сдаются путешественникам на короткий срок, был разработан еще в 2019 году. Согласно документу, собственники жилья получат на...
 
Биометрические данные передадут от банков в ЕБС
В наступающем году будет разработан механизм передачи биометрических данных граждан от банков в Единую биометрическую систему (ЕБС), которая будет администрироваться Минцифры. При этом сами банки и другие коммерческие организации не смогут оставить...
 
29 декабря 2021 года 11:31

Рынок акций РФ утром просел вслед за Азией, лидирует в откате "Магнит" после отсечки дивидендов

Москва. 29 декабря. Рынок акций РФ утром в среду умеренно просел в рамках выборочной фиксации прибыли игроками на фоне локального ухудшения фондовой конъюнктуры в Азии, сдерживающим фактором выступает дорогая нефть (Brent торгуется выше $79 за баррель). Лидерами отката выступают акции "Магнита" после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3761,64 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1610,84 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,8%.

Доллар стоит 73,55 рубля (-0,17 рубля).

США очень ждут дискуссий с РФ на запланированных на 10 января переговорах по стратегической стабильности, однако Вашингтон не хотел бы вести обсуждение своих союзников без их ведома, заявил во вторник представитель Госдепа США Нед Прайс. Он выразил уверенность, что в ходе обсуждений у сторон будут как сферы, где они придут к соглашению, так и сферы, где будут разногласия.

Прайс также напомнил, что подход США в ситуации вокруг Украины остается последовательным - "сдерживание и дипломатия" в отношении РФ, которую ждут серьезные последствия в случае враждебных действий против Украины. Он добавил, что, по-видимому, Госдеп в ближайшие дни еще обнародует дополнительные детали готовящихся переговоров РФ и США.

Подешевели акции "Магнита" (-3,8%, до 5448 рублей; дивиденды за 9 месяцев - 294,37 рубля на бумагу), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), Сбербанка (-0,8% и -0,6% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,2%), акции "Московской биржи" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что охлаждение аппетита к риску вызвано ростом дневного числа новых случаев COVID-19 в мире.

Утром в среду ситуацию на внешних рынках можно оценить как нейтральную: в Азии индексы снизились (подросла после каникул Австралия), цены на нефть находятся в символическом "плюсе". Мировые рынки могут провести день в консолидации ввиду низкой торговой активности и отсутствия значимых новостей.

По мере приближения новогодних праздников объемы торгов на российском рынке также будут снижаться, а индекс МосБиржи будет консолидироваться в диапазоне 3750-3800 пунктов, полагает аналитик.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, внешний фон располагает к умеренной коррекции индекса МосБиржи, поводов для дальнейшего роста пока не видно. Америка хоть и обновила в очередной раз исторический максимум, но торги завершила в районе предыдущего закрытия. Краткосрочный тренд по индексам США остается восходящим, но нужна небольшая пауза.

Отыграна также новость о том, что переговоры между США и Россией намечены на 10 января. Сейчас любые новости относительно увеличения контактов между двумя странами положительно оцениваются рынком, но делать ставку на то, что на встрече удастся достигнуть значительного прогресса, вряд ли стоит.

Похоже, что в текущей ситуации Штаты в отношении России выбрали ту же тактику, что и предыдущий президент Дональд Трамп в противоборстве с Китаем: максимально "закошмарить" оппонента, чтобы в ходе дальнейших переговоров пойти на минимальные уступки. Но в отличие от Китая, для которого очень важен американский рынок сбыта, Россию "пугать" особо нечем.

Нефть слабо подрастает, но вряд ли до конца года котировки Brent смогут закрепиться выше $80 за баррель. Против дальнейшего роста рынка акций играет и близость технического сопротивления по индексу МосБиржи - отметка 3800 пунктов.

Особую озабоченность внушает Сбербанк (MOEX: SBER), который вновь стал "хуже рынка", несмотря на то, что бумага одна из самых фундаментально сильных. Это говорит о том, что иностранные инвесторы по-прежнему не верят в потенциал роста российского рынка акций. Если внешний фон будет ухудшаться, то Сбербанк станет первым кандидатом на операцию "шорт", считает Антонов.

Индексы акций в США во вторник завершили торги без единой динамики, изменившись на 0,1-0,6%. Dow Jones (+0,3%) вырос пятую сессию подряд, что стало самым длительным периодом беспрерывного роста с начала ноября, в то же время снизились S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq (-0,6%).

Хотя COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, нанося особенно сильный ущерб авиа и туристическим компаниям из-за роста числа случаев заболевания среди сотрудников, инвесторы по-прежнему считают, что мировая экономика сможет с этим справиться.

Тем не менее, маловероятно, что в следующем году на рынке будет наблюдаться такое же сильное ралли, как в 2021 году, отмечает MarketWatch. С начала текущего года Dow Jones прибавил почти 19%, S&P 500 - свыше 27% и Nasdaq - 22,5%.

Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic (SPB: CLGX) Case-Shiller, в октябре подскочил на 18,4% относительно того же месяца прошлого года. Двухзначные темпы роста сохраняются уже одиннадцать месяцев подряд. В помесячном сравнении индикатор увеличился на 0,8%. Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 18,5% и второго - на 0,7%, по данным Trading Economics.

Тем временем, в Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), в Европе динамика смешанная (британский индекс FTSE после каникул растет на 0,9%, DAX и CAC 40 снижаются на 0,1-0,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,15%).

Несмотря на то, что в Азии зарегистрировано относительно мало случаев заражения штаммом "омикрон" по сравнению с европейскими странами и США, растет страх, что штамм может начать распространяться быстрее. Уровни вакцинации в ведущих азиатских странах достигают почти 80%, но они пока проводились без применения бустерных доз, эффективных против "омикрона", пишет MarketWatch.

Во вторник в КНР было зарегистрировано 209 случаев заражения COVID-19, что стало максимальным суточным уровнем с марта прошлого года. И, несмотря на то, что этот показатель очень мал по сравнению с уровнем заболеваемости в Европе и США, проводящие политику нулевой терпимости к COVID-19 власти Китая приняли решение ввести локдаун в северных провинциях страны.

Нефть утром в среду не оставляет попыток дальнейшего роста, трейдеры ждут официальных данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране (выйдут в 18:30 МСК).

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК в среду составила $79,36 за баррель (+0,5% и +0,4% во вторник), февральская цена WTI - $76,27 за баррель (+0,4% и +0,5% накануне).

Цены на нефть удерживаются вблизи максимумов за месяц на фоне устойчивого аппетита к риску. При этом трейдеры продолжают оценивать новости, касающиеся распространения нового штамма коронавируса и его последствий для экономики, пишет Trading Economics.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали, что запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 3,09 млн баррелей. На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, запасы увеличились на 1,594 млн баррелей.

Участники рынка также продолжают следить за новостями об "омикроне" и реакцией государств на распространение штамма. Власти Великобритании приняли решение не вводить новые ограничения до конца этого года и посмотреть, сможет ли медицинская система страны справиться с высоким уровнем заболеваемости. Это решение воспринято рынком как положительный фактор.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+23,1% и +33,1% "префы"), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+3,6%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+1,8%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+1,8%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+1,7%).

Подешевели бумаги ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-4%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-3,6%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-3,6%), "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 14,21 млрд рублей (из них 3,54 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,35 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,01 млрд рублей на акции "Магнита").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 декабря 2021 года 19:45
Рубль вечером заметно усилил темпы снижения к доллару и евро на закрытии позиций перед длительными новогодними праздниками
Москва. 29 декабря. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в среду вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне закрытия позиций перед длительными новогодними праздниками.    читать дальше
.
29 декабря 2021 года 19:24
Рынок акций РФ в среду скорректировался после ралли, просел ряд металлургов на новостях ФАС
Москва. 29 декабря. Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз после предновогоднего ралли на фоне просевших фондовых площадок Азии и Европы, поддержку под занавес торгов оказала выросшая нефть (Brent протестировала $80 за баррель) на статистике Минэнерго США о сокращении запасов; просели акции "Магнита" после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев, также подешевел ряд металлургов на новостях от Федеральной антимонопольной службы (ФАС).    читать дальше
.
29 декабря 2021 года 18:26
Ключевые риски в 2022г - BCS Express
алитики BCS Express рассмотрели ключевые риски, которые способны повлиять на мировую экономику и рынки в 2022г. По мнению экспертов, за этими угрозами инвесторы должны следить не только в плане их возможной реализации, но и потому, что исчезновение или ослабление даже одного из основных рисков...    читать дальше
.
29 декабря 2021 года 17:58
"ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции Магнита с прогнозной ценой 6050 руб
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции "Магнита" с прогнозной ценой 6050 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца, сообщается в комментарии. Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг компании: - 4 февраля...    читать дальше
.
29 декабря 2021 года 17:20
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать "префы" Мечела с целью 450 руб
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать привилегированные акции "Мечела" под дивиденды с целевой ценой 450 руб. за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Аналитик Дмитрий Баженов отмечает, что в 2021г компании удалось значительно нарастить финансовые показатели и сократить долговую нагрузку...    читать дальше
.
29 декабря 2021 года 16:55
Перспективы акций МТС самые привлекательные в секторе телекомов в 2022г - BCS Express
Перспективы акций "МТС" самые привлекательные в секторе телекоммуникаций в 2022г, говорится в аналитическом материале BCS Express По мнению экспертов инвесткомпании, в 2022г отрасль может выглядеть лучше, чем в 2021г. Цикл роста процентных ставок близится к завершению, а при развороте в политике...    читать дальше
.
29 декабря 2021 года 16:21
Яндекс и HeadHunter могут стать фаворитами в IT-секторе в 2022г - BCS Express
"Яндекс" и HeadHunter могут стать фаворитами в IT-секторе в 2022г, полагают аналитики BCS Express Дмитрий Пучкарев и Павел Гаврилов. IT-сектор по итогам 2022г показал один из худших результатов среди отраслевых индексов, отмечается в комментарии аналитиков. В основном это связано с коррекцией в...    читать дальше
.
29 декабря 2021 года 15:53
Инвестбанк Синара негативно оценивает долгосрочные перспективы акций Tesla
Инвестиционный банк Синара негативно оценивает долгосрочные перспективы акций Tesla, оценивая потенциал снижения их котировок в 38% с текущих уровней, отмечается в обзоре. Эксперты Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина напоминают, что в ноябре Илон Маск объявил о намерении продать до одной десятой...    читать дальше
.
29 декабря 2021 года 15:45
Рубль днем почти не меняется к доллару и евро на фоне низкой активности рынка перед новогодними праздниками
Москва. 29 декабря. Доллар слегка подрастает, евро столь же незначительно слабеет на "Московской бирже" в среду днем, рубль не меняется к бивалютной корзине на фоне низкой активности рынка перед новогодними праздниками.    читать дальше
.
29 декабря 2021 года 15:01
Акции ОГК-2, Энел Россия и Ленэнерго могут стать лидерами энергетического сектора в 2022г - BCS Express
Акции "ОГК-2", "Энел Россия" и "Россети Ленэнерго" ("префы") могут стать лидерами энергетического сектора в 2022г, считают аналитики BCS Express. "Энергетики в 2021г показали худший результат по сравнению с другими отраслевыми индексами. При этом с точки зрения динамики операционных и финансовых...    читать дальше
.
29 декабря 2021 года 14:36
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Abbott с целью $158,5
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Abbott Laboratories с целью $158,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,8%, стоп-приказ: $133,2, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что выручка...    читать дальше
.
29 декабря 2021 года 14:10
"Финам" открыл торговую идею: покупать ADS Ozon с целью 2970 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать ADS Ozon с целью 2970 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 31%, стоп-приказ: 2130 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Новогодние праздники могут поддержать...    читать дальше
.
29 декабря 2021 года 13:47
Дивдоходность акций Северстали и НЛМК за 2022г может составить 14-18% - BCS Express
Дивидендная доходность акций "Северстали" и "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) по итогам 2022 года может составить 14-18%, говорится в обзоре BCS Express. "Последние несколько лет черные металлурги стабильно удерживаются в топе российского рынка по дивидендной доходности. Их...    читать дальше
.
29 декабря 2021 года 13:23
S&P 500 проведет торги среды, скорее всего, в диапазоне 4770-4820п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4770-4820 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Илья Зубков. "S&P 500 продолжает движение к верхней границе восходящего канала, обновляя исторический максимум. Ближайшая поддержка остается...    читать дальше
.
29 декабря 2021 года 12:51
Инвестбанк Синара рекомендует покупать акции Uber с прогнозной ценой $60
"Инвестиционный банк Синара" рекомендует покупать акции Uber Technologies с прогнозной стоимостью на уровне $60 за штуку, сообщается в обзоре. "Uber, лидер мирового рынка такси, торгуется практически по цене первичного размещения (10 мая 2019 г.), тогда как индекс S&P 500 за это время вырос на...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.