Рынок акций РФ утром просел вслед за Азией, лидирует в откате "Магнит" после отсечки дивидендов

Москва. 29 декабря. Рынок акций РФ утром в среду умеренно просел в рамках выборочной фиксации прибыли игроками на фоне локального ухудшения фондовой конъюнктуры в Азии, сдерживающим фактором выступает дорогая нефть (Brent торгуется выше $79 за баррель). Лидерами отката выступают акции "Магнита" после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3761,64 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1610,84 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,8%.

Доллар стоит 73,55 рубля (-0,17 рубля).

США очень ждут дискуссий с РФ на запланированных на 10 января переговорах по стратегической стабильности, однако Вашингтон не хотел бы вести обсуждение своих союзников без их ведома, заявил во вторник представитель Госдепа США Нед Прайс. Он выразил уверенность, что в ходе обсуждений у сторон будут как сферы, где они придут к соглашению, так и сферы, где будут разногласия.

Прайс также напомнил, что подход США в ситуации вокруг Украины остается последовательным - "сдерживание и дипломатия" в отношении РФ, которую ждут серьезные последствия в случае враждебных действий против Украины. Он добавил, что, по-видимому, Госдеп в ближайшие дни еще обнародует дополнительные детали готовящихся переговоров РФ и США.

Подешевели акции "Магнита" (-3,8%, до 5448 рублей; дивиденды за 9 месяцев - 294,37 рубля на бумагу), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), Сбербанка (-0,8% и -0,6% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,2%), акции "Московской биржи" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что охлаждение аппетита к риску вызвано ростом дневного числа новых случаев COVID-19 в мире.

Утром в среду ситуацию на внешних рынках можно оценить как нейтральную: в Азии индексы снизились (подросла после каникул Австралия), цены на нефть находятся в символическом "плюсе". Мировые рынки могут провести день в консолидации ввиду низкой торговой активности и отсутствия значимых новостей.

По мере приближения новогодних праздников объемы торгов на российском рынке также будут снижаться, а индекс МосБиржи будет консолидироваться в диапазоне 3750-3800 пунктов, полагает аналитик.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, внешний фон располагает к умеренной коррекции индекса МосБиржи, поводов для дальнейшего роста пока не видно. Америка хоть и обновила в очередной раз исторический максимум, но торги завершила в районе предыдущего закрытия. Краткосрочный тренд по индексам США остается восходящим, но нужна небольшая пауза.

Отыграна также новость о том, что переговоры между США и Россией намечены на 10 января. Сейчас любые новости относительно увеличения контактов между двумя странами положительно оцениваются рынком, но делать ставку на то, что на встрече удастся достигнуть значительного прогресса, вряд ли стоит.

Похоже, что в текущей ситуации Штаты в отношении России выбрали ту же тактику, что и предыдущий президент Дональд Трамп в противоборстве с Китаем: максимально "закошмарить" оппонента, чтобы в ходе дальнейших переговоров пойти на минимальные уступки. Но в отличие от Китая, для которого очень важен американский рынок сбыта, Россию "пугать" особо нечем.

Нефть слабо подрастает, но вряд ли до конца года котировки Brent смогут закрепиться выше $80 за баррель. Против дальнейшего роста рынка акций играет и близость технического сопротивления по индексу МосБиржи - отметка 3800 пунктов.

Особую озабоченность внушает Сбербанк (MOEX: SBER), который вновь стал "хуже рынка", несмотря на то, что бумага одна из самых фундаментально сильных. Это говорит о том, что иностранные инвесторы по-прежнему не верят в потенциал роста российского рынка акций. Если внешний фон будет ухудшаться, то Сбербанк станет первым кандидатом на операцию "шорт", считает Антонов.

Индексы акций в США во вторник завершили торги без единой динамики, изменившись на 0,1-0,6%. Dow Jones (+0,3%) вырос пятую сессию подряд, что стало самым длительным периодом беспрерывного роста с начала ноября, в то же время снизились S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq (-0,6%).

Хотя COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, нанося особенно сильный ущерб авиа и туристическим компаниям из-за роста числа случаев заболевания среди сотрудников, инвесторы по-прежнему считают, что мировая экономика сможет с этим справиться.

Тем не менее, маловероятно, что в следующем году на рынке будет наблюдаться такое же сильное ралли, как в 2021 году, отмечает MarketWatch. С начала текущего года Dow Jones прибавил почти 19%, S&P 500 - свыше 27% и Nasdaq - 22,5%.

Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic (SPB: CLGX) Case-Shiller, в октябре подскочил на 18,4% относительно того же месяца прошлого года. Двухзначные темпы роста сохраняются уже одиннадцать месяцев подряд. В помесячном сравнении индикатор увеличился на 0,8%. Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 18,5% и второго - на 0,7%, по данным Trading Economics.

Тем временем, в Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), в Европе динамика смешанная (британский индекс FTSE после каникул растет на 0,9%, DAX и CAC 40 снижаются на 0,1-0,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,15%).

Несмотря на то, что в Азии зарегистрировано относительно мало случаев заражения штаммом "омикрон" по сравнению с европейскими странами и США, растет страх, что штамм может начать распространяться быстрее. Уровни вакцинации в ведущих азиатских странах достигают почти 80%, но они пока проводились без применения бустерных доз, эффективных против "омикрона", пишет MarketWatch.

Во вторник в КНР было зарегистрировано 209 случаев заражения COVID-19, что стало максимальным суточным уровнем с марта прошлого года. И, несмотря на то, что этот показатель очень мал по сравнению с уровнем заболеваемости в Европе и США, проводящие политику нулевой терпимости к COVID-19 власти Китая приняли решение ввести локдаун в северных провинциях страны.

Нефть утром в среду не оставляет попыток дальнейшего роста, трейдеры ждут официальных данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране (выйдут в 18:30 МСК).

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК в среду составила $79,36 за баррель (+0,5% и +0,4% во вторник), февральская цена WTI - $76,27 за баррель (+0,4% и +0,5% накануне).

Цены на нефть удерживаются вблизи максимумов за месяц на фоне устойчивого аппетита к риску. При этом трейдеры продолжают оценивать новости, касающиеся распространения нового штамма коронавируса и его последствий для экономики, пишет Trading Economics.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали, что запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 3,09 млн баррелей. На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, запасы увеличились на 1,594 млн баррелей.

Участники рынка также продолжают следить за новостями об "омикроне" и реакцией государств на распространение штамма. Власти Великобритании приняли решение не вводить новые ограничения до конца этого года и посмотреть, сможет ли медицинская система страны справиться с высоким уровнем заболеваемости. Это решение воспринято рынком как положительный фактор.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+23,1% и +33,1% "префы"), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+3,6%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+1,8%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+1,8%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+1,7%).

Подешевели бумаги ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-4%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-3,6%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-3,6%), "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 14,21 млрд рублей (из них 3,54 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,35 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,01 млрд рублей на акции "Магнита").