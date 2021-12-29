Инвестбанк Синара рекомендует покупать акции Uber с прогнозной ценой $60

"Инвестиционный банк Синара" рекомендует покупать акции Uber Technologies с прогнозной стоимостью на уровне $60 за штуку, сообщается в обзоре.

"Uber, лидер мирового рынка такси, торгуется практически по цене первичного размещения (10 мая 2019 г.), тогда как индекс S&P 500 за это время вырос на 64%. Слабая динамика акций объясняется высокой ценой размещения, а также сокращением количества поездок из-за коронавируса. Даже при появлении новой волны пандемии выручка Uber продолжит расти благодаря Uber Eats, чей вклад в продажи уже сейчас достигает 50%. Рынок принимает в расчет риски повышения процентных ставок ФРС в 2022 году, что негативно скажется на большинстве "акций роста". Мы считаем опасения инвесторов чрезмерными: даже если ФРС трижды повысит ставку в следующем году, такой сценарий уже заложен в цену участниками рынка и в нашей DCF-модели. Считаем, что компания станет прибыльной в 2023 году", - указывают старший аналитик банка Сергей Вахрамеев и аналитик Ирина Фомкина.

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