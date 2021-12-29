Dow Jones вырос по итогам пятых торгов подряд
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики.
Dow Jones Industrial Average закончил "в плюсе" пятую сессию, что стало самым длительным периодом беспрерывного роста с начала ноября, по данным Dow Jones Market Data. В то же время Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite снизились.
Хотя COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, нанося особенно сильный ущерб авиа и туристическим компаниям из-за роста числа случаев заболевания среди сотрудников, инвесторы по-прежнему считают, что мировая экономика сможет с этим справиться.
"Похоже, что новости прошлой недели, подтвердившие, что штамм "омикрон" не так опасен, как предыдущие штаммы, поддерживают интерес участников рынка к рискованным активам и на этой неделе", - полагает руководитель отдела исследований JFD Group Хараламбос Писсурос.
Тем не менее, маловероятно, что в следующем году на рынке будет наблюдаться такое же сильное ралли, как в 2021 году, отмечает MarketWatch. С начала текущего года Dow Jones прибавил почти 19%, S&P 500 - свыше 27%, Nasdaq - 22,5%.
Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в октябре подскочил на 18,4% относительно того же месяца прошлого года. Двухзначные темпы роста сохраняются уже одиннадцать месяцев подряд. В помесячном сравнении индикатор увеличился на 0,8%.
Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 18,5% и второго - на 0,7%, по данным Trading Economics.
Надежды на стабилизацию ситуации с путешествиями вызвали повышение котировок акций авиакомпаний, включая American Airlines Group (SPB: AAL) - на 2% и Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 1,6%.
Между тем продолжилось снижение котировок бумаг фармацевтической Moderna Inc. (SPB: MRNA). Во вторник они потеряли 2,2% - при том, что за предыдущие пять дней они снизились на 16%.
Apple Inc. (SPB: AAPL) объявила о временном закрытии 11 магазинов в Нью-Йорке на неопределенный срок из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в городе. Котировки акций компании снизились на 0,6%. При этом днем ранее их стоимость достигла исторического максимума.
Цена бумаг биржи Coinbase Global (SPB: COIN) упала на 6,8% на фоне падения стоимости криптовалют, включая снижение биткойна на 6,3%.
Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 95,83 пункта (0,26%) и достиг 36398,21 пункта. Лидерами роста среди компонентов индекса стали акции Walt Disney Co. (SPB: DIS), которые подорожали на 1,6%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 1,5%, Walmart Inc, Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) и Dow Inc. (SPB: DOW) - на 1,4%. Наиболее существенно снизились котировки бумаг Salesforce.com Inc. (SPB: CRM) - на 1,1% и Nike Inc. (SPB: NKE) - на 0,7%.
Значение Standard & Poor's 500 за день опустилось на 4,84 пункта (0,1%) - до 4786,35 пункта. В число аутсайдеров вошли бумаги производителя медицинского оборудования DexCom Inc. (SPB: DXCM), подешевевшие более чем на 7%, и интернет-магазина Etsy Inc. (SPB: ETSY) - на 3,5%.
Индекс Nasdaq Composite снизился по итогам сессии на 89,54 пункта (0,56%), составив на закрытие 15781,72 пункта.
Фондовые рынки крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют однонаправленной динамики в ходе торгов в среду.
На австралийских биржах, открывшихся в среду впервые после рождественских праздников, наблюдался активный рост.
Биржевой индекс Австралии S&P/ASX 200, который к 8:00 МСК уже перестал торговаться, увеличился на 1,3%, до 7516 пунктов - рекордного значения за последние почти четыре месяца. Индикатор вырос в ходе пятой сессии подряд, несмотря на беспокойство, сохраняющееся в мире из-за распространения нового штамма COVID-19 "омикрон".
Уверенно положительную динамику показали акции компаний финансового сектора и банков. Котировки бумаг Commonwealth Bank of Australia выросли на 1,5%, Westpac Banking Corp. - на 1,3%, Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - на 1,6%.
Сильно прибавили в цене также акции следующих добывающих компаний: Pilbara Minerals (+6,4%), Lynas Rare Earth (+4,2%), Allkem Ltd. (+5,2%) и AVZ Minerals (+7,8%).
Стоимость Carnaby Resources подскочила на 73,5% после того, как горнодобывающая компания сообщила об открытии новых месторождений меди и золота на проекте Nil Desperandum Prospect в австралийском штате Квинсленд.
Другие азиатские фондовые индикаторы в основном снижаются из-за повышенного беспокойства инвесторов по поводу новой вспышки заболеваемости коронавирусом в мире. Несмотря на то, что в Азии зарегистрировано относительно мало случаев заражения штаммом "омикрон" по сравнению с европейскими странами и США, растет страх, что штамм может начать распространяться быстрее. Уровни вакцинации в ведущих азиатских странах достигают почти 80%, но они пока проводились без применения бустерных доз, эффективных против "омикрона", пишет MarketWatch.
Во вторник в КНР было зарегистрировано 209 случаев заражения COVID-19, что стало максимальным суточным уровнем с марта прошлого года. И несмотря на то, что этот показатель очень мал по сравнению с уровнем заболеваемости в Европе и США, проводящие политику нулевой терпимости к COVID-19 власти Китая приняли решение ввести локдаун в северных провинциях страны.
Гонконгский Hang Seng теряет 1%, шанхайский Shanghai Composite - 0,9%. Японский индикатор Nikkei снижается на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,8%.
Котировки акций крупных технологических компаний Азии Advantest Corp., Meituan, Tencent Holdings Ltd. и Alibaba Group Holding Ltd. снижаются на 1,8%, 2,7%, 1,7% и 2,6% соответственно.
Акции автопроизводителей Geely Automobile Holdings Ltd., BYD Co. Ltd. и Toyota Motor Corp. теряют в цене 0,5%, 1,2% и 1,1%. В то же время бумаги южнокорейских представителей отрасли Kia Corp. и Hyundai Motor Co. Ltd. дорожают на 0,1% и 0,9%.
Капитализация японской инвесткомпании SoftBank увеличивается на 1,6%, китайского банка Bank of China Ltd. - на 0,4%. Стоимость нефтегазовой PetroChina Co. Ltd. растет на 0,3% на фоне увеличения стоимости энергоресурсов.
Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе торгов в среду, трейдеры ждут официальных данных о запасах энергоносителей в США.
Минэнергетики США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране в 18:30 МСК.
Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 МСК составляет $79,1 за баррель, что на $0,16 (0,2%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты выросли в цене на $0,34 (0,4%) - до $78,94 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $76,02 за баррель, поднявшись на $0,04 (0,05%) по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии. К закрытию торгов накануне стоимость этих контрактов выросла на $0,41 (0,5%) и составила $75,98 за баррель.
Цены на нефть удерживаются вблизи максимумов за месяц на фоне устойчивого аппетита к риску. При этом трейдеры продолжают оценивать новости, касающиеся распространения нового штамма коронавируса и его последствий для экономики, пишет Trading Economics.
Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали, что запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 3,09 млн баррелей. На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, запасы увеличились на 1,594 млн баррелей.