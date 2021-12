Dow Jones вырос по итогам пятых торгов подряд

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики. Австралийский рынок акций вырос в среду после выходных, остальные азиатские индексы снижаются. Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе торгов в среду.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики.

Dow Jones Industrial Average закончил "в плюсе" пятую сессию, что стало самым длительным периодом беспрерывного роста с начала ноября, по данным Dow Jones Market Data. В то же время Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite снизились.

Хотя COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, нанося особенно сильный ущерб авиа и туристическим компаниям из-за роста числа случаев заболевания среди сотрудников, инвесторы по-прежнему считают, что мировая экономика сможет с этим справиться.

"Похоже, что новости прошлой недели, подтвердившие, что штамм "омикрон" не так опасен, как предыдущие штаммы, поддерживают интерес участников рынка к рискованным активам и на этой неделе", - полагает руководитель отдела исследований JFD Group Хараламбос Писсурос.

Тем не менее, маловероятно, что в следующем году на рынке будет наблюдаться такое же сильное ралли, как в 2021 году, отмечает MarketWatch. С начала текущего года Dow Jones прибавил почти 19%, S&P 500 - свыше 27%, Nasdaq - 22,5%.

Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в октябре подскочил на 18,4% относительно того же месяца прошлого года. Двухзначные темпы роста сохраняются уже одиннадцать месяцев подряд. В помесячном сравнении индикатор увеличился на 0,8%.

Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 18,5% и второго - на 0,7%, по данным Trading Economics.

Надежды на стабилизацию ситуации с путешествиями вызвали повышение котировок акций авиакомпаний, включая American Airlines Group (SPB: AAL) - на 2% и Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 1,6%.

Между тем продолжилось снижение котировок бумаг фармацевтической Moderna Inc. (SPB: MRNA). Во вторник они потеряли 2,2% - при том, что за предыдущие пять дней они снизились на 16%.

Apple Inc. (SPB: AAPL) объявила о временном закрытии 11 магазинов в Нью-Йорке на неопределенный срок из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в городе. Котировки акций компании снизились на 0,6%. При этом днем ранее их стоимость достигла исторического максимума.

Цена бумаг биржи Coinbase Global (SPB: COIN) упала на 6,8% на фоне падения стоимости криптовалют, включая снижение биткойна на 6,3%.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 95,83 пункта (0,26%) и достиг 36398,21 пункта. Лидерами роста среди компонентов индекса стали акции Walt Disney Co. (SPB: DIS), которые подорожали на 1,6%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 1,5%, Walmart Inc, Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) и Dow Inc. (SPB: DOW) - на 1,4%. Наиболее существенно снизились котировки бумаг Salesforce.com Inc. (SPB: CRM) - на 1,1% и Nike Inc. (SPB: NKE) - на 0,7%.

Значение Standard & Poor's 500 за день опустилось на 4,84 пункта (0,1%) - до 4786,35 пункта. В число аутсайдеров вошли бумаги производителя медицинского оборудования DexCom Inc. (SPB: DXCM), подешевевшие более чем на 7%, и интернет-магазина Etsy Inc. (SPB: ETSY) - на 3,5%.

Индекс Nasdaq Composite снизился по итогам сессии на 89,54 пункта (0,56%), составив на закрытие 15781,72 пункта.

Фондовые рынки крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют однонаправленной динамики в ходе торгов в среду.

На австралийских биржах, открывшихся в среду впервые после рождественских праздников, наблюдался активный рост.

Биржевой индекс Австралии S&P/ASX 200, который к 8:00 МСК уже перестал торговаться, увеличился на 1,3%, до 7516 пунктов - рекордного значения за последние почти четыре месяца. Индикатор вырос в ходе пятой сессии подряд, несмотря на беспокойство, сохраняющееся в мире из-за распространения нового штамма COVID-19 "омикрон".

Уверенно положительную динамику показали акции компаний финансового сектора и банков. Котировки бумаг Commonwealth Bank of Australia выросли на 1,5%, Westpac Banking Corp. - на 1,3%, Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - на 1,6%.

Сильно прибавили в цене также акции следующих добывающих компаний: Pilbara Minerals (+6,4%), Lynas Rare Earth (+4,2%), Allkem Ltd. (+5,2%) и AVZ Minerals (+7,8%).

Стоимость Carnaby Resources подскочила на 73,5% после того, как горнодобывающая компания сообщила об открытии новых месторождений меди и золота на проекте Nil Desperandum Prospect в австралийском штате Квинсленд.

Другие азиатские фондовые индикаторы в основном снижаются из-за повышенного беспокойства инвесторов по поводу новой вспышки заболеваемости коронавирусом в мире. Несмотря на то, что в Азии зарегистрировано относительно мало случаев заражения штаммом "омикрон" по сравнению с европейскими странами и США, растет страх, что штамм может начать распространяться быстрее. Уровни вакцинации в ведущих азиатских странах достигают почти 80%, но они пока проводились без применения бустерных доз, эффективных против "омикрона", пишет MarketWatch.

Во вторник в КНР было зарегистрировано 209 случаев заражения COVID-19, что стало максимальным суточным уровнем с марта прошлого года. И несмотря на то, что этот показатель очень мал по сравнению с уровнем заболеваемости в Европе и США, проводящие политику нулевой терпимости к COVID-19 власти Китая приняли решение ввести локдаун в северных провинциях страны.

Гонконгский Hang Seng теряет 1%, шанхайский Shanghai Composite - 0,9%. Японский индикатор Nikkei снижается на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,8%.

Котировки акций крупных технологических компаний Азии Advantest Corp., Meituan, Tencent Holdings Ltd. и Alibaba Group Holding Ltd. снижаются на 1,8%, 2,7%, 1,7% и 2,6% соответственно.

Акции автопроизводителей Geely Automobile Holdings Ltd., BYD Co. Ltd. и Toyota Motor Corp. теряют в цене 0,5%, 1,2% и 1,1%. В то же время бумаги южнокорейских представителей отрасли Kia Corp. и Hyundai Motor Co. Ltd. дорожают на 0,1% и 0,9%.

Капитализация японской инвесткомпании SoftBank увеличивается на 1,6%, китайского банка Bank of China Ltd. - на 0,4%. Стоимость нефтегазовой PetroChina Co. Ltd. растет на 0,3% на фоне увеличения стоимости энергоресурсов.

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе торгов в среду, трейдеры ждут официальных данных о запасах энергоносителей в США.

Минэнергетики США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране в 18:30 МСК.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 МСК составляет $79,1 за баррель, что на $0,16 (0,2%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты выросли в цене на $0,34 (0,4%) - до $78,94 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $76,02 за баррель, поднявшись на $0,04 (0,05%) по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии. К закрытию торгов накануне стоимость этих контрактов выросла на $0,41 (0,5%) и составила $75,98 за баррель.

Цены на нефть удерживаются вблизи максимумов за месяц на фоне устойчивого аппетита к риску. При этом трейдеры продолжают оценивать новости, касающиеся распространения нового штамма коронавируса и его последствий для экономики, пишет Trading Economics.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали, что запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 3,09 млн баррелей. На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, запасы увеличились на 1,594 млн баррелей.