Возможно усиление волатильности рубля в январе 2022г - BCS Express

Возможно усиление волатильности национальной валюты после длинных выходных в январе 2022 года, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Российский рубль завершает 2021 год на первых строчках рейтинга самых сильных мировых валют. Ставка на сохранение курса рубля в диапазоне 73,3-74,5 руб./$1, видимо, сработает. Фиксация 30 числа возможна ближе к нижней границе, - отмечает аналитик инвесткомпании. - 12 января 2022 года ожидается саммит НАТО-Россия, где стороны попытаются обсудить накопившиеся геополитические разногласия. Учитывая высокую чувствительность рубля, нельзя исключать увеличение амплитуды колебаний валютных пар. Высокая неопределенность исхода не позволяет дать рациональные краткосрочные оценки".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.