Рынок ОФЗ проведет торги в среду и четверг, скорее всего, в боковом диапазоне - ПСБ

Рынок гособлигаций проведет торговые сессии в среду и четверг, скорее всего, в боковом диапазоне, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Ожидаем, что ОФЗ продолжат торговаться в боковом диапазоне в среду и четверг. Данные по недельной инфляции в РФ вряд ли окажут влияние на рынок. Более важными будут показатели инфляция в первые недели января 2022 года с учетом индексации тарифов монополий и потребительской активности населения в праздники. В базовом сценарии ждем повышение ключевой ставки ЦБР в первом квартале следующего года до 9,0-9,5% и сохранения на этом уровне большую часть года. В рамках данного сценария рекомендуем сокращать позиции в коротких классических ОФЗ в пользу облигаций с привязкой ставки купона к RUONIA", - пишет эксперт ПСБ в комментарии.

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