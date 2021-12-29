Рубль может ослабнуть до 74,2 руб./$1 в среду - Sber CIB

Курс рубля по отношению к доллару может ослабнуть до 74,2 руб./$1 на торгах в среду, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Перед новогодними праздниками может проявиться спекулятивный спрос на иностранную валюту, кроме того, указывают эксперты, Банк России в рамках бюджетного правила ежедневно покупает около $310 млн.

Котировки нефти марки Brent по-прежнему держатся около $79 за баррель, несмотря на снижение запасов нефти и топлива в США согласно последней сводке Американского института нефти. В среду выйдет аналогичная и ожидаемо оптимистичная статистика Минэнерго США, в связи с чем цена может приблизиться к $80 за баррель, считают аналитики инвестбанка.

Вечером в среду будут опубликованы данные по инфляции в России. Если рост цен по итогам декабря превысит 0,7%, то, как полагают в Sber CIB, усилятся риски повышения доходности ОФЗ в январе.

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