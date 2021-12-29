Цена акций АФК "Система" обладает потенциалом роста к 26 руб. в ближайшие недели - BCS Express

Котировки акций АФК "Система" могут подняться к уровню 26 рублей за штуку в ближайшие недели в случае продолжения роста, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Подъем котировок акций "Системы" во вторник оказался лучшим результатом среди ликвидных бумаг. Конкретных корпоративных новостей не появлялось, но сам по себе рост фундаментально выглядит оправданным, учитывая сильную недооценку компании относительно стоимости собственных активов и перспектив новых IPO в 2022 году. Важным фактором поддержки является возобновление buyback на фоне недавнего падения. Причем в будущем мы ждем продления его сроков и, возможно, даже увеличение размера. На мой взгляд, с учетом значительной недооценки для долгосрочных инвесторов с точки зрения эффективности перераспределения средств компании между акционерами сейчас гораздо выгоднее именно проведение buyback, а не выплата дивидендов. В качестве ориентиров для продолжения подъема цены бумаг на ближайшие недели выделяем район около 26 рублей за штуку", - пишет аналитик инвесткомпании.

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