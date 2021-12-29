Возможно укрепление рубля до 73-73,5 руб./$1 в среду - ПСБ

Возможно возвращение курса рубля к доллару в диапазон 73-73,5 руб./$1 на торгах в среду, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Утром четверга снова формируется неоднозначный внешний фон. Нефть марки Brent торгуется в плюсе, однако ниже $79 за баррель, фьючерсы на индексы фондовых рынков демонстрируют разнонаправленную динамику: азиатские рынки находятся под давлением, а американские вновь пытаются развить рост. В среду ожидаем, что рубль попробует сбросить свою локальную перепроданность, вернув пару доллар/рубль в диапазон 73-73,5 руб./$1. Сдержать укрепление национальной валюты может очередной виток нервозности на рынках, связанный со штаммом COVID-19 "омикрон".

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