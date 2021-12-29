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Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 29 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала; стабильной ситуации на рынке также будет способствовать отсутствие новых сообщений на геополитическую тематику, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Индексы акций в США во вторник завершили торги без единой динамики, изменившись на 0,1-0,6%. Dow Jones (+0,3%) вырос пятую сессию подряд, что стало самым длительным периодом беспрерывного роста с начала ноября, в то же время снизились S&P500 (-0,1%) и Nasdaq (-0,6%).

Хотя COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, нанося особенно сильный ущерб авиа и туристическим компаниям из-за роста числа случаев заболевания среди сотрудников, инвесторы по-прежнему считают, что мировая экономика сможет с этим справиться.

Тем не менее, маловероятно, что в следующем году на рынке будет наблюдаться такое же сильное ралли, как в 2021 году, отмечает MarketWatch. С начала текущего года Dow Jones прибавил почти 19%, S&P 500 - свыше 27% и Nasdaq - 22,5%.

Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic (SPB: CLGX) Case-Shiller, в октябре подскочил на 18,4% относительно того же месяца прошлого года. Двухзначные темпы роста сохраняются уже одиннадцать месяцев подряд. В помесячном сравнении индикатор увеличился на 0,8%.

Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 18,5% и второго - на 0,7%, по данным Trading Economics.

Тем временем, в Азии в среду преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng теряет 0,8%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,1%).

Нефть на азиатских торгах в среду стабилизировалась после роста накануне, когда Brent поднималась выше $79 за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 06:40 МСК в среду составила $78,99 за баррель (+0,06% и +0,4% во вторник), февральская цена WTI - $75,95 за баррель (-0,04% и +0,5% накануне).

Нефтяные котировки выросли примерно на 50% с начала текущего года, поддерживаемые восстановлением спроса и ограниченным предложением, контролируемым странами ОПЕК+.

Участники рынка также продолжают следить за новостями об "омикроне" и реакцией государств на распространение штамма. Власти Великобритании приняли решение не вводить новые ограничения до конца этого года и посмотреть, сможет ли медицинская система страны справиться с высоким уровнем заболеваемости. Это решение воспринято рынком как положительный фактор.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,17 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,19 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 декабря вырос на 0,13% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,21 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,15%, поднявшись до 735,22 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-002Р-01" (+1,37%), "ВЭБ.РФ-001Р-17" (+0,81%) и "РЖД-001P-20R" (+0,74%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-14" (-0,39%), "Сбербанк-001Р-SBER32" (-0,2%) и "Сбербанк-001Р-SBER18" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) полностью разместил выпуск 10-летних облигаций серии 001Р-21Р с офертой через 3,5 года объемом 30 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 22 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,30% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 9,52% годовых. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с "не менее 10 млрд рублей" до 30 млрд рублей.

ГК "Автодор" завершила размещение облигаций серии 002Р-12 объемом 680 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 5,9% годовых. Размещение выпуска сроком обращения 27 лет прошло по закрытой подписке. Круг потенциальных приобретателей - Минфин РФ и кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты. Облигации размещались в рамках программы серии 002Р объемом 45 млрд 99 млн 900 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

ООО "РЕСО-лизинг" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П-21 объемом 1 млрд рублей на уровне 9,6% годовых. Купоны ежемесячные, ставка зафиксирована на весь срок обращения. Размещение выпуска начнется 29 декабря.

ООО "Инкаб" (Пермь, производитель кабельной продукции) установило ставку 1-го купона дебютных 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 13,5% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 1,5 года в размере 14,2% годовых. Сбор заявок прошел с 21 по 27 декабря. Техразмещение запланировано на 29 декабря. Компания впервые выходит на публичный долговой рынок.

ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) установило ставку 13-го купона бондов серии БО-05 на уровне 9,16% годовых. Выпуск объемом 2,4 млрд рублей был размещен в июле 2015 года. Ставка текущего купона - 5,4% годовых.

ООО "Регион Групп Лизинг" установило порядок определения ставки 1-12-го купонов 6-летних облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей. Размер ставки каждого купонного периода с 1-го по 12-й будет равен ключевой ставке Банка России, действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,7%. Купоны квартальные. Таким образом, ставка 1-го купона по выпуску составит 10,2% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 27 декабря за час. Техразмещение запланировано на 29 декабря. Выпуск размещается в рамках программы облигаций компании объемом до 5 млрд рублей включительно, зарегистрированной "Мосбиржей" в сентябре текущего года. В рамках 15-летней программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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