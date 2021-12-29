Рубль в среду утром незначительно меняется к доллару и евро в ожидании новых стимулов к движению

Москва. 29 декабря. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в среду незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,7 - 73,81 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,72 руб./$1 (+0,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом составил 83,34 руб./EUR1 (0 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 0,14 коп. к уровню закрытия 28 декабря, до 78,05 рубля.

Доллар при этом оказался на 22,41 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 12,06 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов 29 декабря в ожидании новых стимулов к движению и низкой активности инвесторов перед новогодними праздниками.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $79,02 за баррель, что на 0,09% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $75,99 за баррель, что на 0,04% выше цены на закрытие рынка 28 декабря.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 0,7%, китайский CSI300 - на 1,3%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,07%.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики.

Инвесторы по-прежнему предполагают, что мировая экономика сможет с справиться в грядущем году с COVID-19, который продолжает распространяться по всему миру, нанося особенно сильный ущерб авиа и туристическим компаниям из-за роста числа случаев заболевания среди сотрудников. Тем не менее, маловероятно, что в следующем году на рынке будет наблюдаться такое же сильное ралли, как в 2021 году, считают аналитики.

Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в октябре подскочил на 18,4% относительно того же месяца прошлого года. Двухзначные темпы роста сохраняются уже одиннадцать месяцев подряд. В помесячном сравнении индикатор увеличился на 0,8%. Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 18,5%, второго - на 0,7%.