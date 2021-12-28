Рубль вечером немного усилил снижение к доллару и евро на низкой активности рынка и после завершения пика налоговых выплат декабря

Москва. 28 декабря. Доллар и евро немного ускорили темпы повышения на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль чуть более заметно слабеет к бивалютной корзине на фоне низкой активности рынка перед новогодними праздниками и завершившихся накануне основных налоговых выплат декабря.

Курс доллара США составил 73,79 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 35,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,35 руб./EUR1, подорожав на 18 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 27,78 копейки - до 78,09 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько усилил темпы снижения к доллару и евро на вечерних торгах на фоне низкой активности рынка перед новогодними праздниками и в связи с завершившимися накануне основными налоговыми выплатами декабря. Активность на мировых рынках также остается на низком уровне, биржи Великобритании и Ирландии по-прежнему закрыты на рождественские каникулы и откроются только в среду.

Инвесторы продолжают внимательно следить новостями на внешнеполитические темы, в том числе, относительно антироссийских санкций. Президент США Джо Байден в понедельник поставил свою подпись под документом по оборонному бюджету США на 2022 год размером в $768,2 млрд, сообщает издание The Hill.

Американские СМИ ранее отмечали, что в проект бюджета не вошли положения, касающиеся санкций в отношении газопровода "Северный поток 2", а также поправка, запрещающая американцам покупать российский суверенный долг.

Российско-американские межведомственные консультации по гарантиям безопасности запланированы на 10 января в Женеве, между тем сообщили "Интерфаксу" в МИД России. "Переговоры намечены на 10 января", - заявили на Смоленской площади.

Переговоры американских и российских представителей по контролю над вооружениями и украинской проблеме состоятся 10 января, в свою очередь, сообщил журналистам на условиях анонимности представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома США. По словам чиновника, решения по Украине без ее участия приниматься не будут.

Представитель СНБ сообщил также, что на 12 января запланирована встреча в рамках Совета Россия-НАТО, а на 13 января - более широкая региональная встреча, в которой должны принять участие Москва, Вашингтон и несколько европейских стран.

Россия в середине декабря выдвинула предложения о гарантиях обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах - Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации североатлантического договора.

Между тем, индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic (SPB: CLGX) Case-Shiller, в октябре подскочил на 18,4% относительно того же месяца прошлого года. Двухзначные темпы роста сохраняются уже одиннадцать месяцев подряд. В помесячном сравнении индикатор увеличился на 0,8%.

Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 18,5% и второго - на 0,7%, по данным Trading Economics.

Цены на нефть эталонных марок ослабили темпы роста вечером во вторник после резкого подъема в дневные часы.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 выросла на 0,56% - до $79,04 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,49% - до $76,94 за баррель.

Нефтяные котировки выросли примерно на 50% с начала текущего года, поддерживаемые восстановлением спроса на нефть и ограниченным предложением, контролируемым странами ОПЕК+.

В то же время малазийская нефтяная компания Petronas ожидает, что путь устойчивого восстановления спроса на нефть будет волатильным и ненадежным в 2022-2024 годах из-за потенциального возникновения новых штаммов коронавируса, которые могут побудить правительства вводить локдауны.

Ожидается, что ускорение процесса энергоперехода может создать еще большие трудности для нефтегазовых компаний по всему миру.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев, во вторник курс пары "доллар-рубль" не показывал ярко выраженной динамики, курсы других валют EM двигались разнонаправленно. "В преддверии новогодних праздников ни умеренное снижение геополитического напряжения, ни существенный рост цен на нефть (сегодня фьючерсы Brent вплотную приближались к $80 за баррель) не влияли существенно на рубль. В целом предновогодняя неделя небогата на важные для инвесторов события, и активность на рынках остается пониженной. Вероятно, запланированная на завтра публикация ряда данных макростатистики также не вызовет особой реакции у рубля. На этом фоне мы ожидаем, что последнюю неделю 2021 года курс пары "доллар-рубль" проведет в диапазоне 73-74 руб./$1. Его дальнейшую динамику будут определять итоги переговоров России, США и НАТО 10-12 января", - подчеркнул Григорьев.

"Рубль слабеет на сокращении спроса на ликвидность, хотя в начале дня укреплялся в моменте до 73,33 за доллар и 83,07 за евро. Однако затем он начал терять свои позиции. Во вторник завершаются налоговые выплаты, что существенно снизит спрос на ликвидность. Кроме того, на текущей неделе нет размещений ОФЗ, что традиционно оказывало поддержку россиянину. Также в конце года может усилиться вывод средств нерезидентами под годовую отчетность", - говорит ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Банк России во вторник, 28 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 625,9 млрд рублей (при лимите 2,3 трлн рублей и спросе 1 трлн 625,9 млрд рублей) в среднем по ставке 8,45% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 21 декабря, банки разместили 1 трлн 611,8 млрд рублей (при лимите 2 трлн 160 млрд рублей и спросе 1 трлн 611,8 млрд рублей) в среднем по ставке также 8,45% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 декабря на 26,3 копейки, до 73,4959 руб./$1, и увеличил курс евро на 28,31 копейки, до 83,2194 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 18,11 копейки по отношению к понедельнику и составил 73,551 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК повысился на 18,09 копейки и составил 73,6057 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 975,349 млн, из которых $1 млрд 11,216 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 964,133 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 27,6 копейки, до 83,2767 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 21,53 копейки и составил 83,3542 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR646,645 млн, из которых EUR282,148 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR364,497 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно понизились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 8,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,72% годовых. Ставка на срок 1 месяц понизилась также на 1 б.п. - до 9,04% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 3 б.п. - до 9,5% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 2 б.п. - до 9,66% годовых.