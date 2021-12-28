Рынок акций РФ во вторник продолжил рост на общемировом предновогоднем ралли, индекс Мосбиржи нацелился на 3800п

Москва. 28 декабря. Рынок акций РФ во вторник продолжил подъем, подключившись к общемировому предновогоднему ралли на фоне роста аппетита к рисковым активам в условиях невысокой активности торговли; индекс Мосбиржи поднялся в район 3780 пунктов во главе с акциями АФК "Система".

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 3777,56 пункта (+1%), индекс РТС - 1611,75 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,6%.

Доллар подрос до 73,83 рубля (+0,4 рубля).

Подорожали акции "АФК Система" (+4,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,5%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,5% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, высокие цены на нефть и спокойный внешний фон обеспечили рынку акций РФ основу для оптимизма. Кроме того, можно говорить о позитивных геополитических сигналах. МИД РФ сообщает о возможных переговорах с США по вопросам безопасности и разоружению 10 января. То есть в первой половине января могут состояться переговоры в формате РФ и США, а также РФ и НАТО.

Среди аутсайдеров выступил потребительский сектор на фоне падения акций крупнейших торговых сетей, включая X5 Retail (MOEX: FIVE) Group, "М.Видео" (MOEX: MVID) и "Лента" (MOEX: LNTA). Сезон активных предновогодних продаж подходит к концу и впереди менее удачные зимние месяцы.

Основной вклад в рост индексов внесли бумаги сектора нефти и газа во главе с акциями "Роснефти". Котировки Brent в рамках европейских торгов приближались к уровню $80 за баррель, но потом отступили чуть ниже. Какие-либо существенные ограничительные меры по сдерживанию коронавируса Omicron принимаются лишь в Китае и Индии, а в Европе и США воздерживаются от радикальных решений, что позволяет рассчитывать на дальнейшее восстановление спроса на топливо.

Рубль к вечеру начал терять позиции, поскольку во вторник завершаются налоговые выплаты, что существенно снизит спрос на ликвидность. Кроме того, на текущей неделе нет размещений ОФЗ, что традиционно оказывало поддержку рублю. Также в конце года может усилиться вывод средств нерезидентами под годовую отчетность.

В целом, общемировой оптимизм базируется на снижении страха перед штаммом Omicron - доклинические исследования показали меньшую его опасность. Впрочем, есть и другие поводы для повышения котировок. Нефтедобыча в Нигерии, Эквадоре и Ливии сталкивается с проблемами дефицита инвестиций и слабой безопасности. В США ожидается очередное сокращение запасов. Если статистика подтвердит ожидания, то это станет пятой подряд неделей, когда они сокращаются. Отчет API появится ночью в среду, а затем к вечеру 29 декабря Минэнерго США опубликует свою статистику.

По словам ведущего аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, во вторник индекс МосБиржи вернулся в границы повышательного тренда благодаря сохраняющемуся позитивному внешнему фону. В авангарде роста российского рынка находились компании нефтегазового сектора благодаря дорожающей нефти. Уверенно смотрелся сектор горной добычи и металлургии, где акции "Норникеля" пытаются закрепиться выше понижательного канала. С технической точки зрения бумаги компании могут подрасти к локальным максимумам - 23700 рублей при поддержке постепенного роста цен на палладий, которые с середины декабря прибавили 25%. Акции "Магнита" (MOEX: MGNT) умеренно просели, несмотря на последний торговый день перед закрытием реестра акционеров для получения дивидендов за 9 месяцев (294,37 рубля на бумагу).

Согласно базовому сценарию, при отсутствии шоков индекс МосБиржи в начале следующего года предпримет попытки роста к уровню 3900-4000 пунктов благодаря росту акций российских компаний-экспортеров, считает Головинов.

По оценке инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, в США началось так называемое "ралли Санта-Клауса" - подъем рынка, который часто наблюдается в короткий период сразу после католического Рождества и до первых дней нового года. Январские переговоры по линии РФ-США подтверждаются, что дополнительно воодушевило покупателей рублевых активов.

Между тем, суточные темпы распространения коронавируса в мире во главе с "омикрон"-штаммом показывают обескураживающие цифры - по данным на 27 декабря число подтвержденных случаев выросло сразу на 1,4 млн. Цены на нефть при этом пока не испытывают особой нервозности ни в свете вирусного давления, ни в ожидании заседания министерского комитета ОПЕК+ 4 января. Локально на динамику котировок нефти в среду могут повлиять данные Американского института нефти (API) и Минэнерго США о недельном изменении запасов нефти и нефтепродуктов в стране.

Российский рынок даже на невысоких оборотах может выйти за круглую отметку 3800 пунктов по индексу МосБиржи. Способствовать этому среди прочего может и локальная слабость рубля. В среду, 29 декабря, индекс может сформироваться в пределах 3725-3825 пунктов, считает стратег.

По оценке руководителя отдела управление акциями "Сбер управление активами" Евгения Линчика, настроения на мировых площадках позитивные из-за перспектив восстановления мировой экономики. Инвесторы уже готовы к ужесточению монетарной политики рядом стран, в первую очередь США, а также осознают риски, связанные с коронавирусом. Оптимизм рынков после католического Рождества указывает на начало традиционного рождественского ралли.

Нефть Brent преодолела порог $78 за баррель на фоне глобального оптимизма и снижения опасений по поводу мирового спроса на топливо. Из ближайших важных событий на нефтяном рынке стоит отметить заседание ОПЕК+ 4 января. До него цены на нефть вероятно останутся вблизи текущих уровней при сохранении текущей рыночной конъюнктуры.

Высокие цены на нефть выступают позитивным драйвером для рубля. Дальнейший курс рубля будет определяться аппетитом инвесторов к рисковым активам, геополитической премией и динамикой сырья. В краткосрочной перспективе доллар ожидается в диапазоне 72,5-74,0 руб./$1, евро - 82,5-84,0 руб./EUR1. В среду ориентир по индексу МосБиржи составляет 3700-3800 пунктов, по индексу РТС - 1580-1650 пунктов, считает Линчик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рост рынка акций РФ подпитывается как внешними, так и внутренними факторами.

Бумаги АФК "Система" (23,63 рубля) выглядели лучше рынка на фоне продолжения программы обратного выкупа акций, которая уже завершилась на 94%. Менеджмент холдинга ранее заявлял, что сумма buyback может быть увеличена, и теперь на рынке ждут новостей в этом направлении. После закрепления акций АФК выше 23,15 рубля (средняя полоса Боллинджера дневного графика) можно рассчитывать на развитие отскока в район 25 рублей, а далее - попыток вернуться к среднесрочному росту. Пока же есть смысл наращивать краткосрочные "лонги", а позитивный сигнал подтвердится при преодолении сопротивления 24,3 рубля.

Акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-2,6%, до 19,24 рубля) во вторник снизились без видимых фундаментальных причин и находятся ниже психологически важной отметки 20 руб. за штуку. В конце года инвесторы так и не получили ожидаемых драйверов роста ни со стороны цен на золото, ни обновлений дивидендной политики, что способствует ослаблению краткосрочного интереса к компании.

Нефть растет на фоне мирового аппетита к риску и надежд на сохранение достаточно высокого спроса на ресурс в следующем году. На следующей неделе ОПЕК+ вновь обсудит квоты по наращиванию нефтедобычи, и на данный момент можно ожидать сохранения ранее обговоренных темпов (+400 тыс. б/с ежемесячно).

В Европе власти Франции и Великобритании пока отказались от ужесточения вирусных ограничений в праздничный период, что благоприятно для региона, в котором также ждут более мягкой денежно-кредитной политики в следующем году, нежели в США. Цены на природный газ на бирже ICE при этом коррекционно снижаются уже не первую сессию подряд и находятся ниже $1200 за тысячу кубометров.

В целом рынки продолжают смотреть наверх и, судя по всему, будут склонны к развитию новогоднего ралли. Перспектива ужесточения денежно-кредитных условий в США в следующем году, однако, уже в январе может привести к смене настроений.

Индексы МосБиржи и РТС поднялись выше краткосрочных сопротивлений 3760 и 1610 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что открывает дорогу к росту в район 3960 и 1695 пунктов (верхние полосы Боллинджера). Среди фундаментальных причин оптимизма можно назвать ожидания переговоров РФ со странами НАТО в первой половине января. Вполне неплохой повод для отступления индексов от минимумов в случае сохранения мирового аппетита к риску, считает Кожухова.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%), растут Европа (индексы CAC 40 и DAX поднимаются на 0,5-0,7%) и Штаты (индексы растут на 0,2-0,5%, Nasdaq топчется на месте).

Текущая неделя в Штатах ожидается достаточно спокойной и бессобытийной - с Рождества по Новый год не запланировано раскрытия отчетности или встреч компаний с инвесторами, а также практически нет публикаций макроэкономической статистики, за исключением ряда показателей в отношении рынка жилья и данных об обращениях за пособиями по безработице в четверг.

В центре внимания инвесторов в отсутствие прочих новостей снова оказалась ситуация с коронавирусом. В США ежедневное число заражений коронавирусной инфекцией превысило показатель, отмечавшийся во время волны "дельты", тогда как в Китае количество новых случаев достигло максимума с января.

Нефтяной рынок вечером скорректировался с дневных максимумов (Brent поднималась до $79,85 за баррель). Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $79,13 за баррель (+0,7% и +3,2% накануне), фьючерс на WTI стоит $76,03 за баррель (+0,6% и +2,4% в понедельник).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+13,6%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+6,7%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (+5,7%), бумаги ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+4,8%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+4,5%), ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) (MOEX: INGR) (+3,4%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+3,4%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,2%), Globaltrans (MOEX: GLTR) (+3%).

Подешевели бумаги ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-10,8% и -12,4% "префы"), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-7,9%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-4,8%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-4,1%), ПАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-3,4%), "М.Видео" (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 70,9 млрд рублей (из них 10,14 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 10,06 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,12 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").