"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "Русской Аквакультуры"

"Велес Капитал" рекомендует продавать акции "Русской Аквакультуры" с целевой ценой 455 рублей за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"По итогам 50 недель года можно подвести первые итоги 2021г на рынке аквакультурного лосося. Спрос на лосося продолжал восстанавливаться по всему миру на протяжении года при значительном улучшении динамики в HoReCa и по-прежнему сильных показателях розницы. По данным Fish Pool средняя цена продукции в 2021г выросла на 10% г/г до 5,72 евро/кг, а в 4К рост составил 44% г/г. Форвардные цены на 2022г также остаются высокими и достигли уровня 6,3 евро/кг. Средний курс рубль/евро в этом году был на 5,5% выше показателя прошлого года, что оказывало дополнительную ценовую поддержку отечественному рынку. Одновременно с этим объем российского рынка в этом году мог стать рекордным и достигнуть уровня 140-160 тыс. т. В целом динамика мирового и отечественного рынков в большей степени соответствует позитивному прогнозному сценарию", - отмечает аналитик инвесткомпании Артем Михайлин.

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