Вероятно снижение нефтяных котировок в 2022г - BCS Express

Вероятно снижение нефтяных котировок в следующем году, предполагает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин.

"Активный рост цен на сырьевые товары наблюдался на протяжении большей части года. Энергетический кризис вызвал рекордное подорожание газа в Европе, что поддержало котировки нефти и других энергоносителей. При этом в ноябре наблюдалось резкое "проседание" нефтяных котировок, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Скорее всего, в 2022 году сырьевые цены возобновят нисходящую коррекцию. Давление на них может оказывать более медленный рост мировой экономики и спроса на сырье из-за ужесточения монетарной политики ключевых центробанков, вынужденных бороться с высокой инфляцией. Кроме того, уже в ближайшие месяцы на рынке нефти ожидается профицит, который может сохраняться на протяжении следующего года. С учетом вероятного наращивания добычи ОПЕК+ и США это выступит препятствием для продолжения уверенной восходящей динамики котировок нефти. В подобных условиях даже текущие ценовые уровни будет трудно удержать".

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