"Финам" рекомендует покупать акции Applied Materials с прогнозной ценой $183,1 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 17,8% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы позитивно оцениваем перспективы бизнеса Applied Materials, рассчитывая, что компания продолжит выигрывать от роста мировой полупроводниковой отрасли в целом и сегмента оборудования для производства чипов в частности. Несмотря на существенный подъем в нынешнем году, акции Applied Materials, по нашему мнению, по-прежнему выглядят фундаментально недооцененными и предлагают недорогой вход в привлекательный сегмент полупроводников", - пишет аналитик Игорь Додонов.

Applied Materials - один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев. Среди клиентов компании числятся многие технологические гиганты, включая Intel Corp. и Samsung, а также контрактные производители чипов, такие как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Global Foundries.

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