Рубль днем дешевеет к доллару и евро на фоне низкой активности рынка и после завершения пика налоговых выплат декабря

Москва. 28 декабря. Доллар и евро подрастают на "Московской бирже" во вторник днем, рубль немного слабеет к бивалютной корзине на фоне низкой активности рынка перед новогодними праздниками и завершившихся накануне основных налоговых выплат декабря.

Курс доллара США составил 73,56 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 12,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,37 руб./EUR1, подорожав на 20,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 16,13 копейки - до 77,98 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 декабря на 26,3 копейки, до 73,4959 руб./$1, и увеличил курс евро на 28,31 копейки, до 83,2194 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на дневных торгах на фоне низкой активности рынка перед новогодними праздниками и в связи с завершившимися накануне основными налоговыми выплатами декабря. Активность на мировых рынках также остается на низком уровне, биржи Великобритании и Ирландии по-прежнему закрыты на рождественские каникулы и откроются только в среду.

Инвесторы продолжают внимательно следить новостями на внешнеполитические темы, в том числе, относительно антироссийских санкций. Президент США Джо Байден в понедельник поставил свою подпись под документом по оборонному бюджету США на 2022 год размером в $768,2 млрд, сообщает издание The Hill.

Американские СМИ ранее отмечали, что в проект бюджета не вошли положения, касающиеся санкций в отношении газопровода "Северный поток 2", а также поправка, запрещающая американцам покупать российский суверенный долг.

Российско-американские межведомственные консультации по гарантиям безопасности запланированы на 10 января в Женеве, между тем сообщили "Интерфаксу" в МИД России. "Переговоры намечены на 10 января", - заявили на Смоленской площади.

Переговоры американских и российских представителей по контролю над вооружениями и украинской проблеме состоятся 10 января, в свою очередь, сообщил журналистам на условиях анонимности представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома США. По словам чиновника, решения по Украине без ее участия приниматься не будут.

Представитель СНБ сообщил также, что на 12 января запланирована встреча в рамках Совета Россия-НАТО, а на 13 января - более широкая региональная встреча, в которой должны принять участие Москва, Вашингтон и несколько европейских стран.

Россия в середине декабря выдвинула предложения о гарантиях обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах - Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации североатлантического договора.

"В понедельник доллар впервые с 19 ноября опускался вплотную к уровню 73 рублей, сегодня американская валюта пытается расти, но остается в пределах проторгованного канала на фоне низкой торговой активности. В пользу рубля накануне сыграло некоторое ослабление доллара на международной арене, где тоже сохраняются тесные торговые диапазоны в связи с праздниками. Также роль сыграло локальное ралли на нефтяном рынке, где Brent в моменте взлетела на 4% и теперь метит выше 79 долларов за баррель. В более широком контексте устойчивость рубля объясняется жесткой политикой Банка России, который довольно агрессивно повышает ставки, тем самым повышая привлекательность национальной валюты. Затишье на геополитическом фронте тоже играет на руку рублю и расценивается игроками как ослабление риска введения новых санкций. Однако этот фактор не стоит недооценивать или игнорировать - обстановка может обостриться в любой момент. Так что неопределенность здесь сохраняется и ограничивает восходящий потенциал российской валюты", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Утром понедельника курс пары "доллар-рубль" в моменте опускался до уровней в 73,1 руб./$1 на фоне новостей об отводе российских войск после учений на границе с Украиной. Помимо некоторого снижения геополитического напряжения, рубль вчера поддерживал сильный рост нефтяных цен, а также фактор налогового периода. Сегодня курс пары "доллар-рубль" растет, курсы других валют EM двигаются разнонаправленно. Ночью стало известно, что перед встречей Россия-НАТО пройдут переговоры России и США. Они запланированы на 10 января, и итоги этой встречи во многом определят среднесрочную динамику рубля. А сегодня в отсутствие важных для рынка событий курс пары "доллар-рубль", вероятно, продолжит находиться в диапазоне 73-74 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок ускорили темпы роста днем во вторник после резкого подъема накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 выросла на 1,34% - до $79,65 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,55 - до $76,74 за баррель.

Нефтяные котировки выросли примерно на 50% с начала текущего года, поддерживаемые восстановлением спроса на нефть и ограниченным предложением, контролируемым странами ОПЕК+.

В то же время малазийская нефтяная компания Petronas ожидает, что путь устойчивого восстановления спроса на нефть будет волатильным и ненадежным в 2022-2024 годах из-за потенциального возникновения новых штаммов коронавируса, которые могут побудить правительства вводить локдауны.

Ожидается, что ускорение процесса энергоперехода может создать еще большие трудности для нефтегазовых компаний по всему миру.

Банк России во вторник, 28 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 625,9 млрд рублей (при лимите 2,3 трлн рублей и спросе 1 трлн 625,9 млрд рублей) в среднем по ставке 8,45% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 21 декабря, банки разместили 1 трлн 611,8 млрд рублей (при лимите 2 трлн 160 млрд рублей и спросе 1 трлн 611,8 млрд рублей) в среднем по ставке также 8,45% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно понизились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 8,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,72% годовых. Ставка на срок 1 месяц понизилась также на 1 б.п. - до 9,04% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 3 б.п. - до 9,5% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 2 б.п. - до 9,66% годовых.