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28 декабря 2021 года 16:19

Рубль обладает потенциалом укрепления в 2022г - "Альфа-Капитал"

Рубль в целом обладает потенциалом ощутимого укрепления в следующем году, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".

"Курс рубля сейчас находится вблизи тех уровней, с которых он начинал текущий год. И это очень хороший результат по меркам сегмента развивающихся рынков - большинство валют EМ с начала года ослабли, причем некоторые очень серьезно. Стоит отметить, что рубль не оправдал оптимистичных ожиданий, проведя почти весь год в боковике, но это было обусловлено усилением санкционных рисков на фоне благоприятной для национальной валюты динамики макроэкономических показателей (торговый баланс, резервы, действия ЦБ РФ на фоне ускорения инфляции). Поэтому мы полагаем, что в 2022 году у рубля есть все шансы ощутимо укрепиться, особенно если инфляция стабилизируется и ЦБ РФ начнет цикл снижения ключевой ставки", - пишет директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Владимир Брагин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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