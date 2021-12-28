Рубль обладает потенциалом укрепления в 2022г - "Альфа-Капитал"

Рубль в целом обладает потенциалом ощутимого укрепления в следующем году, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".

"Курс рубля сейчас находится вблизи тех уровней, с которых он начинал текущий год. И это очень хороший результат по меркам сегмента развивающихся рынков - большинство валют EМ с начала года ослабли, причем некоторые очень серьезно. Стоит отметить, что рубль не оправдал оптимистичных ожиданий, проведя почти весь год в боковике, но это было обусловлено усилением санкционных рисков на фоне благоприятной для национальной валюты динамики макроэкономических показателей (торговый баланс, резервы, действия ЦБ РФ на фоне ускорения инфляции). Поэтому мы полагаем, что в 2022 году у рубля есть все шансы ощутимо укрепиться, особенно если инфляция стабилизируется и ЦБ РФ начнет цикл снижения ключевой ставки", - пишет директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Владимир Брагин.

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