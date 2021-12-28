Индекс S&P 500 проведет торги вторника, скорее всего, в диапазоне 4770-4820п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию вторника, скорее всего, в диапазоне 4770-4820 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжил движение к верхней границе восходящего канала, ближайший уровень сопротивления продолжает находиться около уровня 50-дневной скользящей средней. RSI устремился в область 70 пунктов, что отражает развитие "бычьего" тренда, который подтверждается индикатором MACD", - отмечают эксперты в комментарии.

Также они обращают внимание, что публикации значимой макростатистики в США во вторник не ожидается.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.