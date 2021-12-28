"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail Group

"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для GDR X5 Retail Group с целевой ценой 2600 руб. за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Ритейлер продолжает занимать доминирующее положение в отрасли, по всем параметрам лучше конкурентов, а также технологичнее. Покупка акций X5 - это ставка на лидера отрасли, который выигрывает от роста продуктовой инфляции. Кроме этого, есть драйвер роста в виде выделения онлайн-бизнеса в отдельную компанию внутри структуры группы X5. В неё войдут онлайн-проекты X5 Retail Group, включая интернет-гипермаркет "Впрок", сервисы экспресс-доставки из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток", логистический оператор 5Post и сервис экспресс-доставки "Около". В будущем онлайн-бизнес будет выведен на IPO - это в свою очередь раскроет акционерную стоимость X5", - отмечает аналитик Дмитрий Баженов.

Эксперт подчеркивает, что цифровой бизнес продолжает активно расти, сохраняя фокус на эффективность и потребностях покупателей. Дополнительным драйвером могут выступать новости о возможных локдаунах и нерабочих днях на фоне появления нового штамма коронавируса омикрон.

"Что касается дивидендов, то Х5 подтвердила свое намерение выплатить дивиденды в размере 50 млрд руб. по итогам 2021г - это 9,5% дивидендной доходности. Несмотря на вышеперечисленное, акции продуктового ритейлера на протяжении 2021г оставались под давлением из-за разрыва налогового соглашения с Нидерландами. Пока финального решения нет. В худшем сценарии дивиденд уменьшится в 2022г на 5 млрд руб., но компания пока ведёт переговоры с российским регулятором. Рекомендуем покупать акции X5 Group с целевым ориентиром 2600 руб.", - пишет аналитик "КИТ Финанс Брокер".

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