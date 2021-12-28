Финам" рекомендует покупать акции Caterpillar с целью $260

Финам" рекомендует покупать акции Caterpillar Inc. с целевой ценой $260 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 26,2% от текущего ценового уровня, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе акции Caterpillar обладают потенциалом роста на фоне ожидаемого увеличения спроса на продукцию компании в связи с принятием законопроекта о развитии инфраструктуры объемом более $1 трлн. При этом компания демонстрирует сильную динамику финансовых показателей и является стабильным плательщиком дивидендов. Во второй половине 2021г акции Caterpillar заметно снизились и на текущих ценовых уровнях выглядят привлекательными для покупки", - пишет аналитик Наталия Пырьева.

Эксперт инвесткомпании указывает на следующие позитивные факторы:

- Ключевой драйвер роста - масштабные инвестиции в инфраструктуру.

- Высокая динамика цен на рынке нефти будет стимулировать нефтяные компании инвестировать в разведку и добычу на новых скважинах, что приведет к росту спроса на соответствующее оборудование.

- Развитие в области водородной энергетики. Компания более 20 лет сотрудничает с Министерством энергетики США в области развития систем на водородном топливе.

- Сильные финансовые показатели: выручка Caterpillar в 3К 2021 увеличилась на 25,5% г/г, до $ 12,4 млрд, благодаря увеличению объема продаж во всех подразделениях компании.

- Caterpillar на протяжении 28 лет увеличивает дивидендные выплаты. За 9М2021 компания направила на дивиденды 40,5% свободного денежного потока, что соответствует $ 1,73 млрд, или $ 3,25 на акцию, с доходностью 1,6%.

Ключевыми рисками аналитик "Финама" видит ухудшение глобальной эпидемиологической обстановки, повторные локдауны, усиление торговой конфронтации США со странами Европы и Азии, а также сохраняющиеся проблемы с цепочками поставок.

Caterpillar Inc. - ведущий мировой производитель техники и оборудования для горнодобывающей, нефтегазовой, строительной, железнодорожной и промышленной отраслей.

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