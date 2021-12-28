Среднегодовая цена золота в 2022г может составить $1740/унц. - ПСБ

Среднегодовая цена золота в 2022г может составить $1740, а серебра - $22 за тройскую унцию, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Эксперты банка считают, что в начале 2022г драгметаллы будут находиться под давлением ожиданий начала цикла повышения ставки ФРС и рисков ужесточения политики регулятора в дальнейшем.

"Сохраняющийся высокий инфляционный фон, способствующий спросу на физическое золото, скорее, сможет лишь смягчить негативное влияние роста ставок. Улучшение динамики золота мы ожидаем лишь к середине года, после прояснения ситуации со сворачиванием стимулов ЕЦБ и начала укрепления евро. В целом ждем безыдейного года для драгметаллов: среднегодовая цена на золото в 2022г может составить $1740/унц., на серебро - $22/унц. Мы пока не видим значимых факторов, которые бы помогли драгметаллам в 2022г перейти к фазе устойчивого среднесрочного роста", - прогнозируют аналитики ПСБ.

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