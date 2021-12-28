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28 декабря 2021 года 11:47

Рынок акций РФ утром обновил 2-недельные максимумы и сбавил темпы роста из-за забуксовавшей нефти

Москва. 28 декабря. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил подъем на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры в преддверии новогодних праздников, индексы Мосбиржи и РТС обновили 2-недельные максимумы, после чего сбавили темпы роста из-за забуксовавшей нефти (Brent замедлила рост после тестирования отметки $79 за баррель).

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3759,28 пункта (+0,5%, максимум сессии - 3768,4 пункта), индекс РТС - 1610,65 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,7%.

Доллар подрос до 73,53 рубля (+0,1 рубля).

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,5% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%).

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,4%), OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на мировых фондовых рынках началось "ралли Санта-Клауса" - рост акций после католического Рождества, который может затронуть и первые 2-3 торговых дня нового года. Также подскочила выше $78 за баррель нефть Brent, хотя никаких новых драйверов роста сырья не появилось.

Акции "Норникеля" (22644 рубля) развивают отскок от поддержки 21 тыс. руб., бумаги пытаются закрепиться выше линии нисходящего тренда от середины мая текущего года. Сопротивлением по бумагам ГМК выступает отметка 24 тыс. рублей, где "лонги" стоит прикрыть хотя бы частично. Пока же все говорит о том, что длинные позиции можно продолжать удерживать. Наиболее перспективно смотрятся акции "Норникеля", "Газпрома", "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа".

В целом тренд по российскому рынку акций остается нисходящим, риски возобновления распродаж очень велики. О сломе down-тренда можно будет говорить только после закрепления индекса МосБиржи выше отметки 3800 пунктов. Не исключено, что в ближайшие дни эта отметка будет преодолена, но это может быть лишь техническим "проколом".

Улучшение ситуации на рынке акций позитивно влияет на рубль. Если рост акций продолжится вплоть до нового года, то меньше фондовых трейдеров будет хеджировать свои позиции на выходные покупкой валюты, считает Антонов.

Руководитель департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрей Верников также полагает, что на рынках наблюдаются "элементы новогоднего раллирования", "быкам" помогли выросшие цены на нефть и ослабление геополитической напряженности. Сейчас считается, что новый штамм коронавируса "омикрон" обладает меньшей летальностью, чем его предшественник. Поэтому, например, правительство Великобритании не будет вводить новые ограничения COVID-19 до конца 2021 года.

Что касается геополитики, то во время переговоров Путина и Байдена была заключена "большая геополитическая сделка", параметры которой будут известны не скоро. Министерство обороны РФ сообщило об отводе 10 тыс. военнослужащих с территорий, граничащих с Украиной, а переговоры в формате Россия-НАТО запланированы на 12 января. На пресс-конференции Путин заявил, что Россия не будет предпринимать никаких жестких действий по отношению к Западу до нового года. У "быков" появилось "окно возможностей", когда они могут купить акции и спать спокойно.

Объем авиаперевозок группой "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) в прошлом месяце составил 3,6 млн пассажиров, что на 76,8% выше показателя аналогичного периода 2020 года и на 16,6% ниже показателя 2019 года. Восстановления пассажирского потока до уровня 2019 года пока не произошло. Котировки компании находятся в зоне "медведей" на дневном графике с середины октября. Это акция для спекуляций, а не для инвестирования. Представители ВОЗ уже заявили, что надо ждать новых штаммов коронавируса, следовательно, вероятны новые проблемы у авиакомпаний. На графике акций "Аэрофлота" есть технические сопротивления 63 рубля и 66 рублей, преодолеть которые "быкам" будет тяжело.

Статистика показала рост рождественских продаж на 8,5% г/г. Американские потребители активно покупали электронику, одежду, ювелирные украшения. Индекс S&P 500 растет четвертый день подряд и уже преодолел важное сопротивление 4744 пунктов. Никаких далеко идущих выводов о том, что "праздник биржевого быка" будет длиться вечно, делать не стоит, потому что объемы торгов сокращаются. Индекс S&P 500 на дневных графиках достиг верхнего конверта Боллинджера и профессионалы в такой ситуации покупать акции уже не будут, считает Верников.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи попытается вернуться в среднесрочный повышательный тренд в середине недели.

Мировые рынки начали предновогоднюю неделю повышением. Поддержку настроениям оказали данные Mastercard о росте предрождественских продаж на 8,5% г/г, указывающие на хорошее состояние потребительской активности. Под некоторым давлением оказались лишь отдельные представители hi-tech (Amazon) и бумаги авиакомпаний, причем последние - из-за сообщений о массовой отмене авиарейсов в выходные на фоне роста заболеваемости "омикроном", что, впрочем, смотрится, скорее, локальным негативом.

Утром во вторник позитивные настроения поставлены на паузу, фьючерсы на ведущие индексы США и Европы слабо "минусуют", что выглядит вполне естественным после роста понедельника.

Индекс МосБиржи продолжает попытки вернуться в среднесрочный повышательный тренд, закрепление в котором сформирует условия для дальнейшего развития фазы восстановления, с целью выхода в район 200-дневной средней (3850 пунктов), считает Локтюхов.

Индексы акций в США накануне выросли на 1-1,4%, при этом S&P 500 (+1,4%) по итогам сессии достиг рекордной отметки в истории в 69-й раз с начала года (индикатор превысил 4790 пунктов). Текущая неделя в Штатах ожидается достаточно спокойной и бессобытийной - с Рождества по Новый год не запланировано раскрытия отчетности или встреч компаний с инвесторами, а также практически нет публикаций макроэкономической статистики, за исключением ряда показателей в отношении рынка жилья и данных об обращениях за пособиями по безработице в четверг.

В центре внимания инвесторов в отсутствие прочих новостей снова оказалась ситуация с коронавирусом. В США ежедневное число заражений коронавирусной инфекцией превысило показатель, отмечавшийся во время волны "дельты", тогда как в Китае количество новых случаев достигло максимума с января.

В Азии во вторник преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%), растет Европа (индексы DAX, CAC 40 поднимаются на 0,1%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет менее 0,1%).

Нефтяной рынок приостановил подъем после тестирования Brent отметки $79 за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК во вторник составила $78,69 за баррель (+0,1% и +3,2% накануне), фьючерс на WTI стоит $75,79 за баррель (+0,3% и +2,4% в понедельник).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+23%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+4,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,2%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+2,1%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+1,8%).

Подешевели бумаги ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-8,5% и -12,6% "префы"), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-3,2%), бумаги ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,4%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-2,1%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 16,5 млрд рублей (из них 3,14 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,9 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,75 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
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