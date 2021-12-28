"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать "префы" Сбербанка с целью 330 руб

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать привилегированные акции Сбербанка с целью 330 руб. за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Сбербанк продолжает демонстрировать положительную динамику финансовых показателей, зарабатывая больше 100 млрд руб. чистой прибыли в месяц. Кроме этого, банк становится компанией роста благодаря широкой диверсификации IT направлений - это, в свою очередь, окажет поддержку финпокзателям в будущем. Несмотря на высокую базу 2021г, мы ждём дальнейшего роста чистой прибыли в следующем году, несмотря на потенциальное снижение маржи банка", - отмечает аналитик Дмитрий Баженов.

Также одной из точек роста, по мнению эксперта, может стать высвобождение резервов, которые были сформированы в 2020г. Сформированные резервы окажут положительное влияние на доходы банка в будущих периодах.

Баженов напоминает, что в начале декабря 2021г Герман Греф сообщил, что по итогам 2021г банк заработает чистую прибыль в диапазоне 1,2-1,24 трлн руб., - это совпадает с ожиданиями эксперта. "Таким образом, по нашим расчётам, дивиденд на оба типа акций составит около 27 руб. Текущая дивидендная доходность привилегированных акций составляет 9,8%. Мы считаем, что рыночная оценка акций Сбербанка справедлива. В связи с этим, мы рекомендуем покупать привилегированные акции Сбербанка с целевым ориентиром 330 руб.", - Заключает аналитик "КИТ Финанс Брокер".

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