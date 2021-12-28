Потенциала роста цен ОФЗ в настоящее время нет - ПСБ

Потенциала роста цен гособлигаций в настоящее время нет, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Вторник сохраняет позитивный внешний фон для рынка ОФЗ: глобальные инвесторы снизили опасения негативного влияния "омикрона" на мировую экономику, сохраняется спрос на рисковые активы, нефть марки Brent торгуется выше закрытия понедельника. В то же время мы не видим потенциала для роста цен ОФЗ. В конце года крупным российским банкам выгоднее размещать свободную ликвидность на депозитах в ЦБР и на рынке МБК, а для нерезидентов сдерживающим фактором для покупки ОФЗ остаются геополитические риски", - указывает эксперт ПСБ.

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