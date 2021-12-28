Коррекция акций РФ - хорошая возможность для входа в рынок на привлекательных уровнях - "КИТ Финанс Брокер"

Коррекция российских акций, случившаяся в конце 2021г, обеспечивает хорошую точку входа в активы как минимум на первое полугодие 2022г, цена которых может вырасти в случае устранения геополитического дисконта, полагает аналитик "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов.

"Волатильность российских акций, поднявшаяся в четвертом квартале 2021г, вероятно, сохранится и в 2022г, - прогнозирует эксперт. - Геополитическая напряжённость - ключевой фактор неопределенности, который будет оказывать влияние на цену акций. Рост процентных ставок также еще не полностью в цене. В том случае, если мы не увидим замедления инфляции, рынок может заложить будущее снижение ключевой ставки, что сделает дивидендные акции с их рекордными размерами выплат за 2021г безальтернативной ставкой на фоне остальных финансовых инструментов".

Руководствуясь такими вводными, Баженов предполагает, что 2022г будет годом волатильного боковика большинства российских акций. Традиционный подход Buy & Hold не будет так эффективен, как в 2021г. Зарабатывать можно будет, отыгрывая отдельные идеи в отдельных секторах. В то же время, стратег инвесткомпании отмечает, что определенные фундаментальные и макроэкономические факторы указывают на очень высокую привлекательность многих российских акций, а коррекция, случившаяся в конце 2021г, обеспечивает хорошую точку входа в активы как минимум на первое полугодие 2022г, цена которых может вырасти в случае устранения геополитического дисконта.

"Восстановление упавших из-за геополитической неопределённости акций к дивидендному сезону, который обещает быть щедрым, - ключевая идея на российском рынке акций. Поэтому мы в большинстве делаем ставку на дивидендные акции с годовой дивидендной доходностью, выше прогнозируемой безрисковой ставки", - резюмирует эксперт "КИТ Финанс Брокер".

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