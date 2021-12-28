Индекс Мосбиржи проведет торги вторника, скорее всего, в диапазоне 3700-3810п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 3700-3810 пунктов, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российские фондовые индексы во вторник утром пытаются развить восходящее движение, но могут столкнуться с техническими сопротивлениями. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 3700-3810 пунктов. До конца года и в начале следующего поддерживающим настроения фактором станут ожидания переговоров России с США (10 января) и НАТО (12 января), связанные с ситуацией на границе с Украиной. На мировых фондовых и сырьевых площадках при этом преобладает оптимизм, а золото снова стремится к сопротивлению $1820 за тройскую унцию", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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