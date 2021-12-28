Идея дня: стоит обратить внимание на акции Bumble, Cheesecake Factory и Cineworld - "ВТБ Мои Инвестиции"

Ожидаемый бум социальной активности в США обусловит интерес к сервисам компаний Bumble, Cheesecake Factory и Cineworld, что позитивно скажется на котировках их акций, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Увеличение расходов на одежду и ювелирные украшения указывает на готовность населения к повышению социальной активности. В связи с этим хотим обратить внимание на три акции:

- Сервис знакомств Bumble Inc. имеет большой потенциал роста на фоне увеличения социальной активности американцев.

- Cheesecake Factory Inc., где люди часто встречаются или чью продукцию заказывают на дом для встреч с друзьями.

- Квалифицированным инвесторам, готовым принимать повышенный риск, стоит обратить внимание на британскую Cineworld, которая две трети выручки получает в США и торгуется на 5-летнем минимуме. Цена акций может удвоиться в течение следующего года. Однако с учетом высокого уровня долга компания может обанкротиться если походы в кинотеатры не восстановятся", - пишут аналитики инвестиционной платформы.

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