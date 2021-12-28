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28 декабря 2021 года 10:21
Потенциал роста цены нефти пока ограничен уровнем $79/барр. - Sber CIB
Потенциал роста цены на нефть марки Brent пока ограничен уровнем $79 за баррель, считают аналитики Sber CIB. Основная торговая активность на рынке госдолга в понедельник была сосредоточена в бумагах с плавающим купоном, а колебания цен были незначительными ввиду рождественских праздников во многих странах мира. Во вторник ситуация, скорее всего, не изменится, полагают эксперты инвестбанка. Вторник - последний день уплаты налога на прибыль, и, по мнению аналитиков Sber CIB, рубль вновь может приблизиться к 73 руб./$1. Но поддержка со стороны экспортёров в целом будет меньше, говорится в комментарии, и по итогам дня рубль может ослабнуть. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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