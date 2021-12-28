Потенциал роста цены нефти пока ограничен уровнем $79/барр. - Sber CIB

Потенциал роста цены на нефть марки Brent пока ограничен уровнем $79 за баррель, считают аналитики Sber CIB.

Основная торговая активность на рынке госдолга в понедельник была сосредоточена в бумагах с плавающим купоном, а колебания цен были незначительными ввиду рождественских праздников во многих странах мира. Во вторник ситуация, скорее всего, не изменится, полагают эксперты инвестбанка.

Вторник - последний день уплаты налога на прибыль, и, по мнению аналитиков Sber CIB, рубль вновь может приблизиться к 73 руб./$1. Но поддержка со стороны экспортёров в целом будет меньше, говорится в комментарии, и по итогам дня рубль может ослабнуть.

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