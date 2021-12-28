Рубль будет торговаться в диапазоне 73-74 руб./$1 во вторник - "Альфа-Капитал"

Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73-74 руб./$1 и на уровне 83-84 руб./EUR1, отмечается в комментарии "Альфа-Капитала".

"Курс российского рубля в понедельник, 27 декабря, укрепился в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 73,43 руб. (-0,23 руб.), курс евро - 83,17 руб. (-0,11 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру вторника растет на 0,42% и составляет $78,93 за баррель. Ралли в нефти обеспечило рынки капитала позитивной поддержкой. На открытии торгов во вторник, 28 декабря, российский рубль умеренно укрепляется в парах с мировыми валютами. Российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 73-74 руб. в паре с долларом и на уровне 83-84 руб. в паре с европейской валютой", - отмечает старший трейдер Владислав Силаев.

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