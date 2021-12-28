Рубль, вероятно, продолжит торги в диапазоне 73-73,5 руб./$1 во вторник - ПСБ

Пара доллар/рубль, вероятно, продолжит торги в диапазоне 73-73,5 руб./$1 во вторник, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утром вторника в очередной раз формируется нейтральный фон для рубля: нефть марки Brent торгуется в легком плюсе, однако фьючерсы на ключевые индексы фондовых рынков не демонстрируют единой динамики. Тем не менее отметим, что техническая картина выглядит в пользу сценария укрепления национальной валюты: есть возможность выхода пары доллар/рубль к отметке 72,5 руб./$1. Мы считаем, что диапазон 73-73,5 руб./$1 сохранит свою актуальность во вторник. Видим возможность тестирования его нижней границы при поддержке дорогих цен на энергоносители", - пишет главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

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