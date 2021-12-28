Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет расти во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит рост в течение торговой сессии во вторник, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Индекс Мосбиржи продолжит рост во вторник и постарается вернуться в среднесрочный повышательный тренд, закрепление в котором сформирует условия для дальнейшего развития фазы восстановления с целью выхода в район 200-дневной средней - 3850 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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