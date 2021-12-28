Риски возобновления продаж на рынке акций РФ пока очень велики - "Алор Брокер"

Риски возобновления распродаж на российском рынке акций пока очень велики, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Внешний фон во вторник складывается пока нейтральный, при этом на утренних торгах подавляющее большинство "голубых фишек" торгуется в "зеленой зоне". В целом же тренд по российскому рынку акций остается нисходящим, риски возобновления распродаж очень велики. О сломе "даун"-тренда можно будет говорить только после закрепления индекса Мосбиржи выше отметки 3800 пунктов. Не исключено, что в ближайшие дни эта отметка будет превышена, но это может быть лишь техническим "проколом", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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